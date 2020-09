Les tricheurs seront disqualifiés

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé jeudi de procéder à la disqualification systématique de toute équipe présentant un joueur non éligible en phase finale de la CAN U17.

« Un amendement au règlement des tests IRM (imagerie par résonance magnétique) a été approuvé afin de disqualifier toute équipe présentant un joueur non-éligible », a indiqué l’instance dirigeante du football africain dans le communiqué ayant sanctionné la réunion de son Comité exécutif hier, jeudi 10 septembre 2020.

Des suspicions sur l’identité et l’âge de certains joueurs et de nombreuses accusations de fraude avaient rythmé l’édition 2019 de la CAN U17 organisée en Tanzanie.

Le point d’orgue de cette affaire a été la disqualification de la Guinée et son élimination de la liste des quatre équipes africaines appelées à l’époque à participer à la Coupe du monde de la catégorie.

Cela a été l’aboutissement d’un différend administratif avec le Sénégal défait pourtant par l’équipe guinéenne (2-1) en match de poule. La Fédération sénégalaise de football qui avait porté une réserve contre des joueurs guinéens pour fraude sur l’âge avait obtenu gain de cause.

Résultats : l’équipe cadette du Sénégal avait pris la place de la Guinée, accompagnant par la suite, le Cameroun (champion en 2019 de la CAN u17), l’Angola et le Nigeria.

Il faut préciser que la prochaine phase finales de la CAN U17 aura lieu du 13 au 31 mars 2020 a rappelé la CAF.

