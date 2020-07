Les travaux de réhabilitation achevés le 31 décembre prochain

Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou était sur le chantier de construction du siège de la haute juridiction la semaine écoulée. Objectif, apprécier le niveau d’avancement des travaux et s’assurer du respect des cahiers de charge.

Cette visite a été également l’occasion pour le professeur Djogbénou d’être au parfum des difficultés auxquelles l’entreprise MAPOLO en charge des travaux, et le maître d’ouvrage qu’est le ministère du cadre de vie sont confrontés, et qui entravant le bon déroulement du chantier.

Avec le responsable de l’entreprise MAPOLO, le président de la Cour constitutionnelle a eu des réponses aux préoccupations ayant trait à la présentation des ouvrages, la nature et le choix de certains matériaux, la méthode utilisé, etc.

Le directeur général de l’entreprise MAPOLO, Apollinaire MATRO a rassuré les autorités de l’exécution des travaux dans les délais contractuels. Le taux d’exécution physique à la date du 15 juillet dernier, est de 30%, a-t-il informé rassurant de la livraison du site le 31 décembre 2020.

Les travaux de réhabilitation du siège de la Cour constitutionnelle sont prévus pour durer 12 mois.

Le président de la Cour constitutionnelle était accompagné de son vice-président, Razaky Amouda Issifou, du conseiller Rigobert Azon, des membres de son cabinet et du secrétariat général.

