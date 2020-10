Les travaux de l’hôpital de référence d’Abomey Calavi lancés

Le premier coup de pioche du chantier de construction du Centre Hospitalier Universitaire d’Abomey Calavi a été donné dans la soirée de ce lundi 28 septembre 2020. La cérémonie officielle du lancement a connu la présence du ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, du ministre du Cadre de vie José Tonato, du préfet de l’Atlantique Jean- Claude Codjia et du maire de la commune.

La construction du Centre Hospitalier Universitaire d’Abomey-Calavi est l’un des projets phares du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG). D’un coût global de 116 milliards de FCFA, l’hôpital aura une capacité de 436 lits.

Dans trois ans, l’hôpital d’Abomey-Calavi deviendra réalité et répondra aux normes internationales. Le centre sera une référence dans la sous-région ouest africaine avec des offres de services de grande qualité.

« Grâce à ce projet alléchant des soins de pointe seront désormais offerts au bout de ces trois années de travaux aux populations béninoises réduisant de ce fait l’iniquité qui existait pour l’excès aux soins », a déclaré le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin. Les travaux seront exécutés par Bouygues Bâtiments International et Michel Beauvais Associés.

Les caractéristiques de l’hôpital de référence

L’établissement hospitalier de référence disposera des principaux services tels que : Urgences et Réanimation médicale et chirurgicale ; Pôle oncologie (oncologie médicale, unité de soins palliatifs, chirurgie gynécologique, oncologique) ; Pôle cardio métabolisme (cardiologie conventionnelle, cardiologie interventionnelle, unité de soins intensifs en cardiologie (USIC), endocrinologie métabolisme) ; Pôle digestif médico-chirurgical (hépato gastroentérologie ; chirurgie hépatobiliaire et digestive).

Les autres services sont : Pôle locomoteur et Neurochirurgical (traumatologie orthopédie, neurochirurgie) ; Pôle cardiovasculaire et thoracique (chirurgie vasculaire, chirurgie thoracique) ; Pôle nephro-urologique (service néphrologie ; service urologique) ; Pôle tête et cou (maxillo-faciale, odontologie, ophtalmo, ORL) et le Pôle de médecine nucléaire et de radiothérapie funérarium de 400 places avec offres de tous les services et offices mortuaires.

A.A.A

