Les travaux d’un atelier préparatoire de l’édition 2023 ouverts à Cotonou

Le directeur général adjoint de l’économie (DGAE), Elie IDOHOU, représentant le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances a procédé dans la matinée de ce mercredi 17 mai 2023, au lancement des travaux préparatoires de l’édition 2023, de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). C’était en présence de Yawovi BATCHASSI, représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin, Armand SOUNTON, directeur de l’intégration économique régionale, des points focaux et des représentants de ministères.

Les réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au titre de l’année 2023 bientôt évalués. Les travaux d’un atelier préparatoire ont été ouverts ce lundi 18 mai à Cotonou. Il s’agit selon le représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin, « d’une auto-évaluation » qui représente « une étape très importante dans la préparation de la 9e édition de la revue annuelle ». Yawovi BATCHASSI a rappelé les rubriques d’amélioration possible de l’édition 2023 pour le Bénin. Il a cité l’harmonisation du cadre juridique, comptable et statistique des finances publiques ; les structures nationales du SYSCOA ; la concurrence ; la liberté de circulation ; les transports et facilitation de transports ; le développement humain et social ; la culture et tourisme ; l’artisanat et qualité ; et l’énergie. Sûr de l’expérience des points focaux conviés à cet exercice, le représentant résident de la Commission de l’UEMOA dit être convaincu que les objectifs assignés à l’atelier national préparatoire de la revue seront pleinement atteints. Il s’est par ailleurs dit persuadé qu’il contribuera fortement à l’amélioration de la performance d’ensemble du Bénin afin que les résultats de l’édition 2023 dépassent ceux réalisés au cours des précédentes éditions, notamment celle de 2022.

Ouvrant les travaux, le directeur général adjoint de l’économie a réitéré l’engagement du Bénin à tenir régulièrement cet atelier dans les délais requis. L’atelier selon Elie IDOHOU permettra de faire le point de la mise en œuvre des actes communautaires dans les différents secteurs ; d’identifier les goulots d’étranglement dans la mise en œuvre des recommandations de l’édition 2022 de la revue annuelle, et de proposer des solutions appropriées pour une mise en œuvre intégrale des textes communautaires. « Les participants au cours des travaux, auront à évaluer le niveau actuel de mise en œuvre des réformes communautaires dans le pays, d’identifier et d’engager les diligences nécessaires devant permettre une amélioration du score du Bénin lors de l’édition 2023 de la revue des réformes, politiques, programmes et projets communautaires », a-t-il expliqué.

Le directeur général adjoint de l’économie a sollicité par la suite le professionnalisme et l’assiduité sans faille des participants pour une mise en œuvre accélérée des différentes recommandations qui découleraient des travaux de l’atelier préparatoire pour qu’au terme de la revue annuelle 2023, le Bénin puisse réaliser un bond significatif, et retrouver sa place d’il y a quelques années à l’issu de l’édition 2023. Ce qui lui permettra de continuer à préserver son image auprès des institutions régionales, a-t-il souhaité.

Le Bénin meilleur élève de la sous-région

Selon le directeur de l’intégration économique régionale, la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA est un exercice annuel réalisé sur instruction du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances. L’objectif selon Armand SOUNTON, est d’améliorer les performances du Bénin. « Le Bénin est toujours le meilleur élève de la sous-région en termes de mise en œuvre des textes communautaires. L’atelier préparatoire vise à demander à tous les points focaux, et aux experts des différents ministères, et structures de l’Etat, de se préparer pour la revue proprement dite annoncée pour juin prochain », a-t-il expliqué. D’après lui, les participants au cours des travaux vont évaluer disposition par disposition, de toutes les directives, de tous les règlements et de toutes les décisions, les niveaux où le Bénin n’a pas performer et prendre les dispositions pour améliorer le score avant la revue. « Le défi de cette année, c’est d’être le 1er au niveau de la sous-région », a indiqué le directeur de l’intégration économique régionale sûr de pouvoir gagner le pari. Il a par ailleurs souhaité l’assiduité des points focaux et la disponibilité des uns et des autres pour que le travail soit fait en un temps record pour qu’à la fin, les participants à cet atelier aient un bon rapport à présenter aux autorités béninoises. « A la fin de cet atelier, nous aurons un bon résultat, nous aurons un bon score, nous allons relever le niveau du Bénin surtout en terme de pourcentage, en terme de bons à avoir, et le Bénin va gagner », a assuré Armand SOUNTON.

Les travaux préparatoires de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA ouverts ce mercredi 17 mai s’achèvent le vendredi 19 mai prochain.

F. A. A.

17 mai 2023 par ,