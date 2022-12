Les travaux d’élaboration du troisième bulletin trimestriel d’information en cours

Grâce à l’appui financier de l’Unfpa, le Directeur général de l’Observatoire de la famille, de la femme et de l’enfant (Offe), Nassirou Kassoumou Hararou, a lancé, lundi 12 décembre 2022 à Cotonou, les travaux d’élaboration du troisième bulletin trimestriel d’information sur les violences basées sur le genre VBG et du rapport analytique sur le VBG au titre de 2022.

Dans une démarche participative, les cadres et acteurs des différentes directions centrales, techniques et départementales du Ministère des affaires sociales et de la microfinance et les personnes ressources conviés à cet atelier technique de cinq jours par l’Offe, ont pour tâche d’extraire du SIDoFFE-NG des données relatives à la sous thématique ‘’violences’’ au niveau des domaines (promotion de la famille, de la femme et du genre et protection des enfants) du 1er juillet au 30 septembre 2022, de réaliser des tableaux et des graphiques sur la base des données extraites et de les analyser, de monter et de valider en plénière le premier draft du bulletin. Aussi vont-ils également procéder à la rédaction du rapport analytique sur le VBG au titre de 2022.

Évoquant l’aggravation du phénomène malgré les mesures prises par le gouvernement pour protéger les filles et les femmes, la Secrétaire exécutive de l’Institut national de la femme (Inf) a signalé à l’ouverture des travaux que l’Inf reçoit des plaintes sur le genre au quotidien. C’est donc pour contribuer à l’élimination du phénomène que l’Offe, au regard de l’ampleur des violences basées sur le genre et de ses nombreuses conséquences sur non seulement les victimes mais également sur la communauté et la nation, a jugé nécessaire, depuis deux ans, de communiquer autour des chiffres relatifs à ce phénomène à travers l’élaboration chaque trimestre, d’un bulletin d’information.

Le bulletin en cours d’élaboration va permettre de mettre à la disposition des décideurs et autres acteurs des données statistiques et informations actualisées sur les VBG en vue d’aider à la prise de meilleures décisions pour la réduction du phénomène qui ne cesse de grimper.

« Un travail formidable », a salué Me Huguette Bokpè Gnacadja, avant de préciser que grâce aux données produites par l’Offe, elle est désormais moins embarrassée lorsqu’on lui demande des statistiques liés au phénomène. Elle a invité l’Offe à rendre accessible à tous sans grand moyen et dans le temps l’information statistique sur les VBG.

Prévus pour prendre fin vendredi 16 décembre 2022, les travaux d’élaboration du troisième bulletin trimestriel d’information sur les violences basées sur le genre VBG et du rapport analytique sur le VBG au titre de 2022 ont été rehaussés par la présence du Conseiller technique au suivi des projets de la ministre des affaires sociales, Noah Padonou.

J.M.

14 décembre 2022 par