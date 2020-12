Les travaux d’Asphaltage réalisés à Bohicon à 99%

Le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato et le maire Rufino d’Almeida ont fait, jeudi 17 décembre 2020, le point des travaux du projet Asphaltage à Bohicon après une visite sur les chantiers. Le taux d’exécution des travaux est évalué à 99%.

« À Bohicon, on est à 99% du taux d’exécution des travaux. C’est un sentiment de satisfaction qui m’anime », a déclaré le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato. Le maire de Bohicon, Rufino d’Almeida s’est aussi réjoui de cette première phase du projet d’Asphaltage qui s’achève dans la commune de Bohicon.

Pour faciliter la circulation des biens et des personnes, le maire de Bohicon, Rufino d’Almeida a souligné « la nécessité d’un giratoire au niveau de la gare Bénirails pour faire la jonction entre les voies Covè-Abomey et Cotonou-Parakou ».

