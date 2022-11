Les travailleurs en meeting de protestation vendredi prochain

La Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) invite tous les travailleurs de tous secteurs : santé, éducation, port, aéroport, transport, artisanat, commerce, et autres, la jeunesse et les femmes à un meeting de protestation à la Bourse du travail de Cotonou vendredi 11 novembre 2022.

La révision de la loi sur la grève au Bénin qui restreint l’exercice du droit de grève aux secteurs portuaire, aéroportuaire, ferroviaire, et autres n’est pas du goût de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB).

La centrale syndicale appelle les travailleurs de tous secteurs : santé, éducation, port, aéroport, transport, artisanat, commerce, et autres, la jeunesse et les femmes à un meeting de protestation à la Bourse du travail de Cotonou vendredi prochain pour « dire non ».

Le meeting de protestation démarre à 9 heures à la Bourse de travail de Cotonou.

