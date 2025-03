Les transactions financières désormais possibles via les comptes BOA et Moov Money

Le directeur général de la BOA, Abdel M. ZAMPALEGRE, et le directeur général de Moov Money, Mohammed MORRAKAM ont procédé ce lundi 17 mars 2025, au lancement officiel du service Push & Pull ; un nouveau service qui permet de relier les comptes bancaires de la BOA aux portefeuilles Moov Money.

Le service Push & Pull de la BOA et de Moov Money opérationnalisé pour le bonheur des clients. Ce nouveau service selon Estelle ADJOVI, responsable produit et innovation de Moov Money, est mis en place dans le but de moderniser les services financiers, de rendre les services bancaires accessibles à tous, de respecter les normes réglementaires, de transformer l’expérience client, et surtout, de renforcer l’inclusion financière sur le marché. Pour utiliser le nouveau service, il suffit de passer à un linkage du compte bancaire au compte Moov Money, sur le téléphone portable via le code USSD *855*1*3#, et dans toutes les agences de la BOA Bénin.

Outre les opérations de transfert, le client grâce à ce service, peut consulter le solde de son compte bancaire, et sortir au besoin, le mini-relevé de toutes ses transactions.

Un service fondé sur une vision commune d’offrir des services financiers modernes

Pour le directeur général de Moov Money, le service Push & Pull qui relève d’une « avancée significative » dans la relation de coopération avec la BOA, va « profondément transformer » l’expérience des clients. Il repose d’après lui, sur une « vision commune » des deux entreprises à offrir des services financiers modernes, sécurisés et accessibles à tout moment. Push & Pull suivant les explications de Mohammed MORRAKAM, incarne l’alliance parfaite entre l’expertise bancaire de la BOA Bénin et l’innovation stratégique et technologique de Move Money. « Grâce à ce service, nous offrons désormais à nos clients, non seulement une solution simple, rapide, mais aussi sécurisée pour gérer leurs transactions financières quel que soit le moment de la journée », a-t-il souligné rassurant qu’il s’agit « d’un levier » pour améliorer l’inclusion financière, une priorité au Bénin.

Sept (7) millions d’agences bancaires, une ambition rendue possible

A son tour, le directeur général de la BOA a mis l’accent sur un taux de bancarisation de 50%, comme élément essentiel pour le décollage de l’économie d’un pays. Ce taux selon Abdel M. ZAMPALEGRE, est de 35, 3% au Bénin, le plus élevé dans la zone UEMOA où la moyenne est de 24,3%.

Selon le directeur général de la BOA, Push & Pull en contribuant au renforcement de la bancarisation permettra également aux clients d’effectuer des transactions auprès de millions de commerçants et de particuliers. A travers ce service, Moov Money et la BOA contribuent au renforcement de l’inclusion financière en permettant à tout Béninois et toute Béninoise disposant d’un compte bancaire, de pouvoir accéder à des services financiers. « Le nouveau service permet une meilleure mobilisation de l’épargne nationale dans des conditions de sécurité », a poursuivi le DG de la BOA, avant d’évoquer la stratégie digitale de la banque.

Selon Abdel M. ZAMPALEGRE, avec plus de 7 millions d’abonnés au réseau de téléphonie mobile, les enjeux sont cruciaux. Evoquant la stratégie digitale de la BOA, il informe que l’ambition de la banque est d’avoir 7 millions d’agences bancaires. Ceci, en faisant de chaque téléphone, une agence bancaire ; dans la mesure où le téléphone permet désormais de faire des opérations, de créditer le compte, d’exécuter des paiements, etc.

L’ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin, SEM Rachid RGUIBI, doyen du corps diplomatique accrédité au Bénin, des responsables des Conseils d’administration des deux sociétés, et des membres des comités de direction (CODIR), ont pris part à la cérémonie officiel de lancement de ce nouveau service destiné à renforcer l’inclusion financière au Bénin.

