Les timbres à nouveau disponibles

Les citoyens de Djougou qui ont été confrontés à certains désagréments à cause de l’indisponibilité de timbres dans plusieurs arrondissements peuvent être dorénavant satisfaits.

Selon la cellule de communication de la mairie de Djougou « la situation s’est normalisée au sein de l’administration et dans les arrondissements ».

La rupture temporaire de timbres à Djougou est due aux opérations liées à l’exercice précédent dans le cadre de la clôture budgétaire afin de démarrer l’exercice de l’année 2020.

Il s’agit des opérations de recollement, de reconduction, d’incinération des valeurs inactives dont les timbres de légalisation et des réformes opérées au niveau du Guichet Unique (GU).

Akpédjé AYOSSO

16 janvier 2020