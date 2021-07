Les tests Covid-19 gratuits pour le match de samedi

L’entrée au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou est gratuite, samedi 10 juillet 2021, mais le ticket est délivré sur présentation du résultat du test Covid-19. Des tests que les autorités ont rendus gratuits, selon un communiqué de la Fédération Béninoise de Football en date du 5 juillet. Le dépistage gratuit se fera du 6 au 8 juillet 2021.

Dans le cadre du match entre la Jeunesse Sportive de Kabylie (Algérie) et le Raja Athletic Club (du Maroc) comptant pour la finale de la Coupe Caf Total Energy 2020-2021, le ticket d’accès au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou est obtenu sur présentation du résultat du test Covid-19. Le public désireux de se rendre au stade est invité à se faire dépister gratuitement du 06 au 8 juillet de 9h à 15h. Les prélèvements se feront au Palais des Congrès pour ceux qui résident à Cotonou et environs et dans les Directions de la Santé dans les départements.

Le public est invité à s’enregistrer sur le lien https: //depistage.centredesurveillancesanitaire.com et à faire la capture d’écran de son code Dc qui sera présentée sur le site de prélèvement.

« En tout état de cause, les capacités des laboratoires ne sont pas illimitées et au cas où les quotas journaliers réalisables seraient atteints un jour avant 15h, le reste des prélèvements de la journée sera reporté au lendemain », indique le communiqué.

Le numéro 7016 est ouvert pour traiter les demandes d’assistance dans le cadre des tests Covid-19.

