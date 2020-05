Par une correspondance en date de ce jeudi 07 mai 2020, les centrales et confédérations syndicales ont exprimé leur volonté de rencontrer d’urgence les ministres des trois ordres de l’enseignement. La reprise des cours le lundi 11 mai prochain, est le sujet principal pour lequel les partenaires sociaux souhaitent rencontrer les membres du gouvernement pour des propositions concrètes.

Six centrales et confédérations syndicales (CSA-Bénin, CGTB, COSI-Bénin, UNSTB, CSUB, CSPIB) et la FENAPEB (association de parents d’élèves et étudiants) ne sont pas d’accord avec le gouvernement au sujet des dernières décisions prises pour la reprise des activités pédagogiques lundi prochain.

Ces partenaires sociaux souhaitent aller aux nouvelles pour mieux comprendre les raisons qui sou-tendent cette décision. Ils veulent surtout présenter leurs suggestions et apports aux autorités pour une reprise apaisée et sécurisée des activités pédagogiques dans le contexte actuel de la pandémie du Coronavirus.

F. A. A.

