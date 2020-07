Les syndicats mécontents de leur traitement

A travers une déclaration rendue publique la semaine écoulée, le collectif des syndicats de la santé a dénoncé les mauvais traitements dont les agents de santé font l’objet dans le contexte actuel de la pandémie du Coronavirus.

Dans leur déclaration, les syndicats de santé après avoir dénoncé la mise à rude épreuve des libertés syndicale et d’opinion, ont fustigé les menaces tendant à faire taire toutes les voies discordantes. Ils ont également condamné les poursuites policières et judiciaires lancées contre leur camarade, Adolphe Houssou.

Face au tableau sombre qui mine le secteur de la santé, les syndicats exigent la publication des chiffres des travailleurs de la santé atteints de la Covid-19 ; la publication du nombre de masques et de gels hydroalcooliques mis à la disposition de chaque formation sanitaire par mois depui avril ; la satisfaction intégrale de leurs revendications ; l’arrêt de toutes les poursuites et tracasseries à l’endroit de tous les responsables syndicaux dans l’exercice de leur fonctions.

Les syndicats de la santé tout en décidant de la suspension de leur participation à toutes les activités avec l’administration au plan national, départemental, et dans les hôpitaux jusqu’à nouvel ordre, invitent les travailleurs à se tenir prêts et mobilisés pour suivre les directives adéquates si le bras de fer doit perdurer.

F. A. A.

20 juillet 2020 par