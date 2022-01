Les ‘’succès diplomatiques’’ du Maroc reconnus par les médias italiens

Les médias italiens ont indiqué dans une analyse d’ « importants » succès diplomatiques engrangés par le Maroc dans le dossier du Sahara qui l’oppose à l’Algérie, selon une publication en date du 03 janvier 2022 de lematin.ma.

« Le Maroc a récolté, ces derniers mois, d’importants succès diplomatiques », a indiqué le site d’informations italien « InsideOver ». En se référant à la Note de la Ligue des Etats arabes, le média en ligne déduit que cela est une « réponse claire à une protestation formulée par la délégation algérienne contre la publication de la carte complète du Maroc, qui inclut son Sahara, lors d’un événement organisé par l’Organisation de la femme arabe au Caire ».

La recommandation de la Ligue arabe s’inscrit dans le cadre des décisions du Conseil de coopération du Golfe (CCG) du 14 décembre dernier qui a reconnu dans sa déclaration finale la marocanité du Sahara, en tant que « garantie de la sécurité, de la stabilité et de l’intégrité territoriale du Maroc », selon le média.

La marocanité du Sahara a été reconnue par l’ex président américain Donald Trump ainsi que son successeur, a rappelé « InsideOver ».

Pour l’Agence de presse italienne « ASI », le Conseil de sécurité à travers les résolutions 2440, 2464, 2494 et 2548, considère « l’Algérie comme une partie au conflit et non plus comme un simple observateur ou un pays voisin ».

Citant les déclarations d’un haut responsable de l’Administration de Joe Biden, lors d’une conférence de presse sur la situation dans la région du Moyen-Orient, tenue 17 décembre, le média italien a relevé que « ce dossier ne concerne que le Maroc et l’Algérie », estimant que « le choix de l’Administration américaine de ne pas évoquer le Polisario n’est pas anodin ».

