Les structures DAF et DPP fusionnées

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a pris un décret du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères. L’une des directions générales dans les ministères est la Direction de la Planification, de l’administration et des finances. Elle résulte de la fusion de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) et de la Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP).

Il n’y a plus de Direction de l’Administration et des Finances (DAF) et de Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP) dans les ministères du Bénin. Ces directions ont été fusionnées par Patrice Talon dans le décret fixant la structure-type des ministères. Il est désormais question de la Direction de la Planification, de l’administration et des Finances. Selon le décret, la nouvelle direction « assure au niveau ministériel, le pilotage du processus de planification et de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et des services généraux, de concert avec les gestionnaires de crédits ».

« La Direction de la planification, de l’administration et des finances est compétente en matière de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation des activités relevant de la cartographie du programme support. Elle assure également l’exécution budgétaire dudit programme », précise le décret.

En application du décret, le Conseil des ministres du 29 septembre 2021, a procédé à la nomination du Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances au ministère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle. Il a nom M. Zakariyaou Aboudou Maman. Le Directeur de la planification, de l’administration et des finances est assisté d’un adjoint qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. Il est nommé par arrêté du ministre.

A.A.A

