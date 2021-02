Les stades du Mono et de l’Atlantique réalisés à 90%

Le ministre des sports a effectué une visite, mardi 3 novembre 2020, sur les chantiers de construction des stades omnisports dans les départements du Mono et de l’Atlantique.

Oswald Homeky, le ministre des sports est allé vérifier le niveau d’avancement des chantiers de construction des stades omnisports. A Grand-Popo, à Comè et à Ouidah, les pelouses sont prêtes. Les tribunes officielles sont à l’étape de finition. Les pistes d’athlétisme sont terminées, les grilles anti-hooligan sont déjà fixées et entourent les aires de foot. Les cabines médias sont presque terminées. Les terrains de basketball et d’autres disciplines sont presque prêts, selon le constat fait par le ministre.

« Globalement, il faut quand même dire que les travaux avancent. Aujourd’hui, nous avons passé l’étape la plus difficile. Nous sommes plutôt heureux que les chantiers soient à ce niveau. Ici, ils sont à 90% sur le papier, c’est écrit 94% parce que ça intègre également tout le matériel qui est déjà importé et qui est en attente de déploiement », a confié le ministre des sports à l’issue de sa visite.

Se fondant sur les délais contractuels, le ministre a déploré des retards par endroits. Oswald Homeky a donné des instructions aux responsables des entreprises pour la livraison des stades dans les délais. « On doit bien finir et s’assurer que les plateformes sont bonnes, les aires de jeu sont bien, les tribunes finalisées, les vestiaires, ensuite l’aménagement de tout le domaine ...", a indiqué le ministre au terme de sa visite.

