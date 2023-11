Les sojaculteurs s’opposent à toute récupération politique de leur filière

A travers un communiqué jeudi 16 octobre 2023, le gouvernement a pris 03 principales mesures dans le cadre de la campagne de commercialisation du soja 2023-2024. La contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) selon le communiqué du gouvernement, est fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 FCFA au titre de la campagne écoulée.

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement au titre de la campagne de commercialisation du soja grain 2023-2024 sont connues. A travers un communiqué jeudi 16 novembre 2023, ces mesures ont été portées à la connaissance des producteurs de soja, des opérateurs économiques et de l’ensemble de la population.

Le commerce du soja grain est libre sur l’ensemble du territoire national. Les opérations d’achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations, sont librement fixés par les acteurs. L’exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le Port de Cotonou. Mieux, la contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) perçue au cordon douanier, à la charge exclusive des exportateurs, est désormais fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 FCFA au titre de la campagne écoulée.

Ces nouvelles mesures prises par le gouvernement, font la fierté des producteurs qui, depuis quelques heures, jubilent. Ils s’opposent à toute récupération politique de leur filière.

