Plus possible de formuler des demandes de retrait d’actes de naissance et d’enrôlement au RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification de la population). Cette annonce a été faite à travers un communiqué de l’ANIP.

Selon ce communiqué, cette suspension est due aux pluies diluviennes perturbatrices, l’inobservance des mesures préventives contre le Coronavirus par certains usagers ; et de menace de trouble à l’ordre public.

F. A. A.

19 juin 2020 par