Les services du CHU-MEL réouverts ce samedi

Fermé il y a quelques jours en raison d’un cas de Coronavirus, le Centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant (CHU-MEL) de Cotonou a réouvert ses portes ce samedi 25 avril 2020 pour le bonheur des usagers.

Un agent du service des accouchements de cette formation sanitaire de référence de la ville de Cotonou aurait été testé positif au Covid-19. Ce qui a conduit à la mise en quarantaine de certains agents et à la fermeture de certains services, notamment les salles d’accouchement, le service de réanimation, le bloc opératoire et la salle de dilatation.

En rouvrant l’hôpital au public ce samedi, les responsables du centre ont pris d’importantes mesures sanitaires afin de prévenir tout cas de Coronavirus. Des dispositifs de lavage de mains à l’eau et au savon ont été installés. A cela s’ajoute des mesures telles que le port obligatoire de masques dans les locaux de l’hôpital, l’installation de thermomètres à infrarouge, le renforcement de la sensibilisation sur l’adoption des mesures prescrites par les autorités pour éviter la propagation de la pandémie dans le pays.

Tout l’hôpital de même que le matériel de travail seront désinfectés régulièrement, renseignent nos sources.

25 avril 2020 par