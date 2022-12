Les sélections nationales U14 et U16 du Togo et du Bénin s’affrontent à Lomé

Les sélections béninoises de tennis U14 et U16 (filles et garçons) sont en déplacement dans la capitale togolaise pour affronter en amical leurs homologues du Togo a-t-on appris auprès de la Fédartion Béninoise de Tennis. Cette confrontation amicale entre dans le cadre l’étroite collaboration entre les deux fédérations et permettra aux joueurs des deux sélections de se mesurer sportivement.

Les Bénin et le Togo partagent des relations sportives. Et il n’en est pas moins entre les fédérations de tennis des deux pays. Cultivant cette relation étroite de collaboration et d’échanges conviviaux, les Fédérations de Tennis, Togolaise et Béninoise, organisent en partenariat à Lomé, les 27, 28 et 29 décembre prochain une nouvelle « Rencontre Bénin – Togo ».

Cette confrontation amicale et sportive permettra aux deux sélections nationales U14 et U16, filles et garçons, des deux pays de se mesurer sportivement et de progresser mutuellement.

La délégation Béninoise sera composée d’une équipe de 15 personnes rassemblant 12 joueuses et joueurs ainsi que les membres du staff Technique National.

Le programme sportif des trois journées proposera en matinée des séquences d’entrainements par équipe et réservera les après-midi aux compétitions.

Cet événement tennistique régional est également l’occasion pour les deux fédérations d’organiser des réunions d’échanges entre les deux Directions Techniques Nationales et des séances de travail sur le développement de cette relation partenariale privilégiée.

L’événement se déroulera sur les terrains de tennis du Stade Omnisport de Lomé, à côté de la Direction de la Douane et à proximité, sur les terrains de l’Association Amicale De Tennis (A.A.T), Avenue Sarakawa.

La compétition sera clôturée par une cérémonie de remise de médailles en présence des représentants officiels des deux Fédérations.

Composition de la délégation Béninoise (Joueuses et joueurs)

U16 Filles

• HONVOU Djemila : 21/12/2008

• NOUATIN Hélène : 01/01/2007

• ALAO Dalhia : 15/12/2008

U16 Garçons

• KAKPO Pacôme : 09/05/2007

• BECOUDE Précieux : 30/12/2007

• N’DAH Paul : 26/01/2008

U14 Filles

• NOUATIN Nathalie : 30/06/2009

• HONVOU Chammciatou : 8/07/2011

• KASSA Berepa : 12/11/2009

U14 Garçons

• SEGODO Gilchrist : 18/05/2009

• DOGO Florent : 24/11/2010

• TCHAKPALA Samson : 01/01/2009

Entraîneurs

• VIGAN Joseph

• YEROPA Dieudonné

Représentants Officiels FBT :

• Secrétaire Général : CODJO Bernardin Agossou

• Directeur Technique National : OUSSOU AZO Mathieu

