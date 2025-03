Les résultats et le classement après la 20e journée

La 20e journée de la Ligue Pro a été bouclée ce weekend. Comme on en est habitué, il y a eu du spectacle. Une journée marquée par une mauvaise sortie de Loto Popo FC. Les Loto Boys ont été battus 1-0 sur la pelouse de Cavaliers FC. En déplacement, Dadjè FC a triomphé de Réal Sport. Score de la partie 1-3. De son côté, le champion en titre, Coton FC, s’est contenté d’un nul. C’est notamment après un score nul et vierge (0-0) avec Sobemap FC.

ABEILLES FC (1-1) BANI GANSÉ FC

BOA FC (3-2) AS TONNERRE

DYNAMIQUE FC (0-2) PANTHÈRES FC

DYNAMO P (0-3) DAMISSA FC

ADJIDJA FC (0-0) REQUINS FC

AS POLICE (0-1) AS COTONOU

JAC (1-0) JSP

USS KRAKÉ (0-1) ASPAC

BÉKÉ FC (2-0) ESPOIR SAVALOU

BUFFLES FC (1-0) TAKUNNIN FC

CAVALIERS FC (1-0) LOTO-POPO

HODIO FC (1-0) DYNAMO D’ABOMEY

RÉAL SPORT (1-3) DADJÈ FC

AZIZA FC (1-0) AYÉMA FC

DRAGONS FC (1-0) ASVO

SITATUNGA FC (3-1) ÉTOILES FILANTES FC

SOBEMAP FC (0-0) COTON FC

POULE A

1- Dadjè FC 40 pts (+11)

2- US Cavaliers 37 pts (+07)

3- Damissa FC 36 pts (+13)

4- Dynamo d’Abomey 34 pts (+09)

5- Panthères FC 33 pts (+06)

6- Hodio FC 32 pts (+03)

7- Espoir FC 31 pts (+04)

8- AS Takunnin 30 pts (+05)

9- Bani Gansé FC 28 pts (+02)

10- Béké FC 28 pts (+01)

11- Loto-Popo FC 27 pts (+01)

12- Buffles FC 26 pts (+02)

13- Boa FC 22 pts (-02)

14- Abeilles FC 20 pts (-03)

15- AS Tonnerre 18 pts (-11)

16- Dynamique FC 15 pts (-15)

17- Réal Sport FC 14 pts (-15)

18- Dynamo Parakou 12 pts (-18)

POULE B

1- Dragons FC 35 pts (+12)

2- AS SOBEMAP 33 pts (+10)

3- Coton FC 33 pts (+07)

4- USS-Kraké 30 pts (+06)

5- Ayema FC 29 pts (+07)

6- ASVO FC 27 pts (+05)

7- ASPAC FC 26 pts (+03)

8- JS Pobè FC 26 pts (+03)

9- AS Police 26 pts (0)

10- Adjidja FC 23 pts (-03)

11- Avrankou Omnisports 22 pts (-04)

12- Requins FC 22 pts (-05)

13- AS Cotonou 21 pts (-03)

14- Sitatunga FC 20 pts (-04)

15- Aziza FC 18 pts (-07)

16- JA Kétou FC 16 pts (-13)

18- Étoiles Filantes Omnisports 12 pts (-14)

Il faut noter que JS Ouidah FC est déjà reléguée en 3e division.

J.S

3 mars 2025 par ,