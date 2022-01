Les résultats de la 7e revue annuelle globalement satisfaisants

Le président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, a rencontré ce jeudi 20 janvier 2022 à Sèmè One, une équipe gouvernementale conduite par le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni. Ils ont échangé sur les conclusions de la 7e revue annuelle des Réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Uemoa au Bénin.

La délégation ministérielle et celle de la Commission de l’UEMOA ont passé en revue les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre effective des réformes, programmes et projets communautaires au Bénin, 7e édition. Cette rencontre intervient après la phase technique qui a réuni du 08 au 10 novembre 2021, les experts de l’organisation à Cotonou.

Selon le président de la Commission de l’UEMOA, les résultats sont globalement satisfaisants pour le Bénin. « Nous sommes à plus 76% de taux d’exécution des réformes, politiques, programmes et projets communautaires », a déclaré Abdoulaye Diop. Le Bénin a enregistré des avancées significatives dans le domaine de la gouvernance économique et convergence et bien d’autres. Le président de la Commission de l’UEMOA n’a pas manqué de saluer les progrès du Bénin. Des efforts, informe-t-il, sont également attendus dans un certain nombre de secteurs.

Depuis des années, le Bénin fait partie des Etats les plus performants dans la mise en œuvre des réformes, programmes et projets financés par l’UEMOA. La revue annuelle a pour but de favoriser et de faciliter l’accélération de l’application des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’UEMOA.

Les conclusions de la 7e revue annuelle sont consignées dans un Mémorandum. La Commission de l’UEMOA et les ministres ont passé au peigne fin le contenu. Conformément à l’Acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA du 24 octobre 2013 instituant cette revue annuelle, le Président de la Commission de l’UEMOA et le Ministre de l’Economie et des Finances rendront compte au président de la République Patrice Talon des résultats de l’évaluation. Ce sera au cours d’une audience au Palais présidentiel à Cotonou.

