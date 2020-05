Après quelques semaines de fermeture en raison de la pandémie du Coronavirus, les écoles et collèges ont rouvert leurs portes ce lundi 11 mai 2020 conformément aux décisions prises en Conseil des ministres. Le constat dans certains établissements de la commune d’Abomey-Calavi permet de se rendre compte de l’effectivité de la reprise des activités pédagogiques.

A l’Ecole primaire publique de Tankpè-Forêt comme dans plusieurs autres écoles, seuls les élèves de la classe de CM2 ont repris les cours conformément à la décision prise en Conseil des ministres. Toutefois, une interrogation demeure quant au respect des règles barrières à la Covid-19. Tous les élèves rencontrés dans l’établissement ont mis leurs masques de protection mais le dispositif de lavage des mains fait défaut.

Selon la directrice de l’école, les masques de protection prévus par le gouvernement ne sont pas encore jusque-là disponibles. Ceux que les apprenants ont mis pour reprendre les cours, sont des masques que les parents leur ont procuré, a-t-elle fait savoir. La responsable de l’établissement exhorte les autorités à déployer le plus tôt possible, les équipements nécessaires pour un bon déroulement des activités pédagogiques, et éviter la propagation de la maladie du Coronavirus.

Au regard de l’effectif pléthorique dans la classe, elle a rassuré avoir pris des dispositions pour écarter les élèves les uns des autres, mais cela n’est pas suffisant. A l’en croire, il serait mieux de créer une autre classe, mais le manque d’enseignant est un autre obstacle auquel elle se confronte par rapport à une telle option.

Contrairement à l’école primaire publique Tankpè-Forêt, des mesures ont été prises au Complexe scolaire ‘’Le Pharaon’’ pour éviter la propagation de la maladie de Coronavirus. Tous les élèves de l’établissement sont dotés de masques de protection. Les masques admis dans l’établissement selon le directeur, Sossou Marcel Marius, doivent répondre à deux critères à savoir, que la bouche et le nez doivent être protégés. Des dispositifs de lavage des mains sont installés à l’entrée, et toute personne quelque soit son rang, doit sacrifier au rituel de lavage de mains à l’eau et au savon avant d’entrer dans l’établissement. Afin de s’assurer du respect des mesures par les élèves, le surveillant général installé juste à l’entrée veillent à ce que tous se lavent les mains, et mettent correctement leurs masques de protection.

L’établissement ne disposant pas d’un effectif pléthorique, le respect de la distance de sécurité sanitaire n’a pas été difficile. « Chaque élève occupe une table et une chaise », a confié Sossou Marcel Marius. Pour ce qui concerne la recréation, elle se fait de façon rotative.

Les élèves du premier cycle (6ème en 3ème) sont les premiers à sortir, et ce n’est qu’après, que ceux du second cycle (2nde en Tle) les suivent. Ce qui permet d’éviter les attroupements autour des bonnes dames, et constituer des occasions de propagation de la pandémie du Coronavirus.

Selon le directeur de l’établissement, les regroupements suivant les mesures édictées par le gouvernement sont également interdits. Raison pour laquelle la cérémonie de couleur n’a pas eu lieu dans la matinée.

Outre ces différentes mesures, les séances de sensibilisation sont organisées par les autorités administratives afin d’amener les apprenants à respecter scrupuleusement les règles barrières.

FAA

11 mai 2020 par