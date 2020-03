Face à la pandémie du virus Covid-19 qui fait ravage dans le monde depuis quelques temps, la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) au terme d’une session qui s’est achevée ce jeudi 12 mars 2020, a interdit certains comportements au cours des célébrations eucharistiques.

Selon le communiqué de la CEB, « le geste de baiser de paix durant les messes est suspendu jusqu’à nouvel ordre ». De même, « les fidèles catholiques admis régulièrement à la Table Sainte sont invités à communier non plus directement à la bouche de la main du célébrant, mais plutôt à recevoir le Corps du Christ dans le creux de la main gauche pour le prendre avec la main droite et se le porter eux-mêmes à la bouche », précise le communiqué.

A cet effet, les évêques demandent aux fidèles de traiter le Corps du Christ avec le respect le plus absolu et d’éviter toute profanation.

En dehors des églises, le clergé catholique invite les fidèles de suivre les dispositions prescrites par le gouvernement.

F. A. A.

13 mars 2020 par