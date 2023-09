Les raisons derrière la désignation du Maroc

A l’unanimité, le Royaume du Maroc a été désigné pays hôte de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2025. Un choix de la CAF qui est le résultat de biens de réformes mises en place par sa Majesté le Roi Mohammed VI pour développer le football au sein du Royaume.

Le pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 est bel bien le Royaume du Maroc. Un choix rendu officiel ce mercredi 27 septembre 2023 à l’issue de la réunion des membres du Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) au Caire en Egypte. Toujours soucieux de contribuer au développement du football africain, le Royaume sous l’insistance de sa Majesté le Roi Mohammed VI s’est porté candidat à l’organisation de la CAN 2025.

La CAF était obligée de se fier au Maroc pour accueillir la plus prestigieuse des compétitions africaines puisque tous les autres prétendants ont désisté. Cette désignation réitère aussi l’engagement du Royaume, conformément aux Hautes Instructions de sa Majesté le Roi Mohammed VI. En 2025, le Maroc mettra de ce fait lors du tournoi continental, sa haute expérience en matière d’organisation de grands événements non seulement dans le domaine sportif, mais dans tous les domaines, grâce à un réseau d’infrastructures modernes déjà développées au sein du Royaume.

Juste pour notifier que cette désignation de pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2025 constitue un couronnement du processus de développement mené par sa Majesté le Roi Mohammed VI. Déjà, on peut oser le dire. Les stades dédiés à cet événement sont conformes aux exigences de la CAF et sont prêts à accueillir la compétition, que ce soit à Rabat et à Casablanca qu’à Tanger, Fès, Marrakech et à Agadir.

On est déjà impatient d’être à fête sportive au Maroc.

J.S

27 septembre 2023 par