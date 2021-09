Les professionnels du patrimoine culturel outillés

Le Programme de renforcement des capacités des spécialistes de la médiation culturelle a été lancé le 13 septembre dernier.

La première partie dédiée à la formation des guides de tourisme a été clôturée, vendredi 17 septembre 2021, à Abomey. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre du tourisme, de la culture et des arts, Babalola Jean-Michel H. Abimbola, de l’Ambassadeur de la France près le Bénin, et de plusieurs autres personnalités.

Dans le cadre du processus de restitution des biens culturels au Bénin, le Ministère du tourisme, de la culture et des arts a mis en œuvre le Programme de formation ad’hoc consacré au renforcement de capacités des spécialistes de la médiation culturelle dont la première partie est dédiée à la formation des guides de tourisme et à l’organisation des sessions de renforcement des capacités au profit des professionnels du patrimoine.

La première partie du Programme de formation se déroulera respectivement à Abomey, Ouidah et Porto-Novo et prend en compte une soixantaine de participants composés de 10 conservateurs, vingt (20) guides et de (22) étudiants en fin de formation de l’INMAAC et de l’EPA, selon Franck Ogou, Directeur de l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA).



Pour le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Babalola Jean-Michel H. Abimbola, il s’agit d’une série de sessions de renforcement de capacités au profit de soixante (60) professionnels à laquelle s’ajoute la formation de cinquante-quatre (54) guides dans le cadre d’une Convention signée avec l’Organisation mondiale du tourisme, avec l’appui de la Banque mondiale.

L’Ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy a indiqué que son institution apporte un appui financier à la mise en œuvre du programme à travers le Fonds de solidarité des projets innovants (FSPI). Il a salué la démarche du Bénin puis réitérer le soutien de l’Ambassade au renforcement de cette coopération entre les deux pays.

Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, il y avait les représentants des ministres des Affaires étrangères et de la coopération, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, des autorités communales et des membres du Comité de coopération muséale et patrimoniale entre le Bénin et la France.

