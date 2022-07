Les produits locaux de qualité, disponibles au Supermarché NOL MARKET

Le Supermarché Nol Market sis à Fidjrossè, Cotonou a organisé ce samedi 2 juillet 2022 une grande dégustation de deux (02) produits locaux exceptionnels. Il s’agit du miel ʺWinʺ et de la liqueur ʺL’Amazoneʺ.

Des produits locaux d’une qualité exceptionnelle en dégustation au supermarché Nol Market. Le miel ʺWinʺ et la liqueur ʺL’Amazoneʺ, produits au Bénin ont séduit les clients du fait de leur saveur exquise et leur packaging extraordinaire.

"Win", le miel qui vous donne des ailes, est 100% bio. Extrêmement riche en saveur, le miel "Win" mérite d’être dégusté comme un grand cru. Ce miel d’exception est issu de ruches béninoises avec des vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires. Il y a six (06) différentes variétés du miel "Win" à savoir : mangue-anacarde, menthe, karité, mille fleurs, néré et acacia.

Le miel "Win" est produit dans des pots avec un packaging attrayant. « C’est une histoire d’identité. Quand nous avons voulu lancer le miel "Win", nous nous sommes rendu compte que le miel était présenté d’une manière qui ne reflétait pas l’image que nous avons de notre pays et de la production locale. A l’époque, personne ne mettait du miel dans les pots. Nous avons travaillé sur le branding et le packaging », a confié le promoteur du miel "Win", Enoulagnon Honnouvo.

Mieux, le promoteur du miel ʺWinʺ a su adapter son produit aux besoins des consommateurs. Les six (06) variétés du miel ʺWinʺ sont également disponibles sous forme de "coffret-cadeau".

« Le coffret de par sa forme, son design est identitaire. On a du plaisir à offrir un cadeau pareil », a ajouté M. Honnouvo. Le coffret contient neuf (09) pots de miel de différentes variétés de la marque ʺWinʺ.

L’Amazone, le goût de l’histoire

Fabriquée à base du pur Sodabi, la liqueur "L’Amazone", vous plonge dans l’histoire et la culture du Bénin. « J’ai choisi ce nom pour rendre honneur et hommage à ma grand-mère maternelle et à travers elle, à toutes les femmes du monde entier qui se battent tous les jours pour trouver de quoi nourrir leur famille », a déclaré Vicentia Hangnoun, promotrice de la liqueur ʺL’Amazoneʺ.

Selon la promotrice, la liqueur " L’Amazone", est une pure merveille qui se laisse facilement boire. « Son goût est excellent », affirme-t-elle. La liqueur est déjà utilisée dans les cérémonies familiales et culturelles au Bénin notamment lors de la dot. Le produit est présenté dans un emballage unique et original. « Cet emballage rare, vous ne le trouverez nulle part ailleurs », a ajouté Vicentia Hangnoun.

Les clients du supermarché Nol Market ont apprécié les produits "L’Amazone" et ʺWinʺ. « Je viens de découvrir la liqueur ‘’L’Amazone’’. Après l’avoir dégusté, je trouve que c’est une très bonne liqueur », a confié JJ Cool Love, client du supermarché Nol Market. Ignace Diouf a été également séduit par le goût de "L’Amazone". « C’est une liqueur qui donne une certaine fraîcheur en bouche. J’aime bien », a-t-il indiqué. Pour Firmin Adjato, client du supermarché Nol Market, le miel ‘’Win’’ est différent des autres miels vendus sur le marché.

Cliente fidèle du supermarché Nol Market, Inès Facia a aimé et adopté la gamme ‘’Win’’. « Ça n’a rien à voir avec du miel frelaté (...) Faites comme moi, adoptez ‘’Win’’, trop délicieux », a-t-elle attesté. Elle recommande également la liqueur ‘’L’Amazone’’ aux amateurs du vrai Sodabi pour passer de bons moments en famille. « L’Amazone, c’est le terroir, c’est authentique, ce n’est pas frelaté, c’est bio », a lancé Inès Facia.

« Le Supermarché Nol Market promeut et valorise les produits locaux à travers les dégustations. C’est une première dans le monde des grandes surfaces commerciales au Bénin. Le Consommons local est devenu une réalité au Supermarché Nol Market », a affirmé Jovanie Onikpo, chargée de communication du supermarché Nol Market

Le Supermarché Nol Market est situé à Fidjrossè à 500m de la fin des pavés allant vers la plage. Retrouvez le supermarché sur Google Maps : https://maps.app.goo.gl/RSwz8UtnCsdwhCKFA et sur Facebook via le lien https://www.facebook.com/nolmarket/. Contacts : 65 00 28 00/ 65 00 29 29.

