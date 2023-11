Les problèmes des communes frontalières exposés au président Sossa

Les Maires des communes frontalières du Bénin conduite par Adébayo Simon Dinan, maire de Pobè ont été reçus en audience, vendredi 17 novembre 2023, par le président de la cour constitutionnelle Dorothé Sossa.

Le président de la Cour constitutionnelle, professeur Dorothé Sossa a échangé avec une délégation l’Association Béninoise des Communes Frontalières (ABCF) composée des maires Adébayo Simon Dinan de Pobè ; Gado Guidami de Malanville ; Délidji Houindo de Savalou et Jocelyn Ayicoué Ahyi de Grand-Popo.

L’audience tenue vendredi 17 novembre 2023 s’inscrit dans le cadre des résolutions prises en septembre dernier à l’assemblée générale de l’ABCF. Il s’agit de rencontrer les présidents des institutions de la République pour échanger sur les problèmes que rencontrent les populations des communes frontalières du Bénin. « (…) Nous avons des problèmes dans les 77 communes, mais dans les 36 communes frontalières, les problèmes sont particuliers. Nous sommes conscients que les dirigeants au plus haut niveau du pays connaissent réellement ces difficultés, mais c’est aussi important qu’on aille vers les décideurs pour porter les problèmes de nos populations », a expliqué Adébayo Simon Dinan, maire de Pobè.

« Nous avons été très satisfaits des échanges qu’on a eus avec le président de la cour constitutionnelle, qui d’ailleurs, est issu d’une commune frontalière, donc connait les réalités de ces frontières-là. Nous avons ensemble pris des engagements pour travailler, régler la question de l’insécurité dans nos frontières et impacter positivement ces populations », a précisé le maire de Pobè.

La délégation de l’ABCF a saisi l’occasion pour présenter l’association au président de la Cour constitutionnelle. Professeur Dorothé Sossa a été félicité pour ses actions en faveur des communes en proie à l’insécurité.

M. M.

