Les populations d’Okéo expriment leur reconnaissance à Talon

La population d’Okéo, commune de Savè exprime leur reconnaissance au chef de l’État pour le début des travaux de la route Okéo-Savè. Ce dimanche 12 décembre 2021, elles se sont réunies à l’Ecole primaire publique centre d’Okéo pour un moment de partage et d’échange. Le Président du parti Moele Bénin Jacques Ayadji, le chef d’arrondissement de l’Okpara, les autorités religieuses et royales, les personnalités et cadres de la localité, les artisans ont pris à cette rencontre de reconnaissance.

Les travaux de bitumage du tronçon Okéo-Savè en cours font la joie des populations d’Okeo arrondissement de l’Okpara. Ce démarrage effectif du bitumage du tronçon Okéo-Savè traduit l’engagement du président Talon à œuvrer pour le bien-être des communautés. Les cadres déterminés à l’atteinte des objectifs du Pag accompagnent le chef de l’Etat pour sa mise en œuvre. Invité par la population d’Okéo, Jacques Ayadji, directeur général des infrastructures et président du parti Moele Bénin a pris part à la séance d’échanges fraternels. La population a tenu à remercier Patrice Talon non seulement pour le bitumage en cours du tronçon Okéo-Savè, de la RNIE 5 de l’axe routier Kétou Savè mais aussi l’encourager à poursuivre ses actions.

Selon Séraphin Hounvidé, le porte-parole de la délégation des cadres, la population est marquée positivement par le pragmatisme de Patrice Talon et son sens d’écoute des populations ainsi que le leadership administratif, technique et politique de leur frère Jacques Ayadji.



Présent à la rencontre, l’artiste Alban Monlomon Boko a salué les actions du président notamment le démarrage des travaux de bitumage du tronçon Okéo-Savè. A l’en croire, cette action du chef de l’Etat restera gravée dans la mémoire des populations d’Okéo.

Pour Gobou Bernard, chef de l’arrondissement de l’Okpara à travers le bitumage du tronçon Okéo-Savè, le président a fait œuvre utile. Les populations d’Okeo ont réitéré leur soutien à Patrice Talon et à son gouvernement. Elles ont saisi l’occasion pour demander la construction du pont sur le fleuve Okpara à la hauteur d’Okéo. Selon la représentante des femmes, Marie Soade Obognon, en construisant le pont sur l’Okpara, le gouvernement Talon honorerait la mémoire des disparus du naufrage qui a emporté plusieurs fils du village.

Sa majesté Banlè, chef de terre d’Okéo a invité Jacques Ayadji à présenter d’autres doléances de la population au président Talon. Il s’agit notamment de l’ouverture des voies à l’intérieur du village, la réalisation d’ouvrages d’Adduction d’eau pour la fourniture en eau potable, l’électrification du village avec surtout la pose de lampadaires au bord de la voie en construction et à l’intérieur du village, ainsi que l’Ouverture de voies (Okeo-Sandéou-Kaboua, Sandéou –Alafia, Okeo –Akafia, Okeo-Monka-Djabata-Igbodja.



Le Directeur général des infrastructures Jacques Ayadji a remercié ses parents d’Oké-owo ainsi que les membres de section communale du parti Moele Bénin et la cellule d’Okéo pour l’accueil. Il a promis rendre fidèlement compte au chef de l’État de cette rencontre de reconnaissance. La population d’Okéo a soutenu le président Talon lors de la dernière élection présidentielle.

Le Parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin a donc exhorté les militants et la population d’Okéo à davantage soutenir le président Talon. Le coordonnateur communal du parti Moele Bénin s’est réjoui de la confiance que porte Okéo en la personne du président Ayadji dont le parti milite pour la jeunesse.

16 décembre 2021 par