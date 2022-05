Les populations apprécient les efforts consentis mais espèrent mieux

Après Dassa, Glazoué, Ouessè et Savè, cap est mis sur la commune de Bantè, qui a reçu dans la matinée de ce samedi 14 mai 2022, la délégation des Collines dans le cadre de la tournée gouvernementale de la sensibilisation sur la cherté de la vie.

À l’étape de Bantè, le maire Comlan Fagbémon a salué et remercié le gouvernement pour cette action responsable. Dans leurs messages, les ministres Eléonore Yayi Ladékan et Gaston Dossouhoui ont d’abord expliqué les véritables raisons de cette conjoncture avant d’exposer les mesures d’assouplissement qui ont été prises par le gouvernement du président Patrice Talon.

Dans leurs interventions, les populations ont soulevé les maux auxquels elles sont confrontées. Il s’agit des problèmes relatifs au délestage intempestif, au manque d’eau potable, à la couverture de la commune en réseau GSM, la construction d’un stade omnisport et des infrastructures routières... Toutefois, elles ont reconnu les efforts déjà consentis par le Président Talon pour le développement du Bénin mais, espèrent toujours un mieux être social.

