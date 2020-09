Les pièces à produire le concours de recrutement des 500 agents

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a rendu public dans un communiqué la liste des pièces, les conditions et les matières de composition retenues dans le cadre du concours de recrutement de 500 agents de Police.

Les pièces à fournir par les candidats désireux de se faire enrôler sont constituées d’une demande manuscrite adressée au directeur de la police Républicaine, un extrait d’acte de naissance légalisé, une copie légalisée du certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois, une copie légalisée du diplôme du Baccalauréat, deux (02) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat, une quittance de dix (10.000) francs CFA à verser au Trésor public et une fiche de renseignements à retirer dans les Directions departementales de la police Républicaine.

