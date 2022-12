Les personnes handicapées reçoivent des kits d’installation

Le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a procédé, samedi 3 Décembre 2022, à la remise de kits d’installation aux 14ème et 15ème promotions des diplômés du Centre de Formation Professionnelle des Personnes Handicapées d’Akassato. Cette initiative vise à appuyer les personnes handicapées concernées. Une cérémonie qui coïncide avec la célébration de la journée internationale des personnes handicapées.

En dotant 22 apprenants diplômés dont 08 femmes toutes sections confondue de Kits composés de matériels de maraîchage, de cordonneries et de macramés, le gouvernement de Patrice Talon témoigne ainsi de sa volonté à l’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées.

La Directrice Adjointe de Cabinet du Ministre des Affaires Sociales, Mme Latifatou Boukary Yorou Chabi, a salué les exploits des encadreurs du Centre pour la qualité de l’enseignement dispensé et exhorté les récipiendaires à une utilisation judicieuse des matériels offerts.

« La remise de ces kits est une matérialisation concrète des efforts en matière d’insertion professionnelle et d’inclusion des personnes handicapées », a-t-elle souligné.

