Les pays ne devraient pas atteindre les objectifs mondiaux d’éducation pour 2030

Un nouveau rapport publié lundi 24 janvier 2022 lors de la Journée internationale de l’éducation par l’Institut de statistique de l’UNESCO et le Rapport mondial de suivi sur l’éducation révèle que, selon les repères qu’ils ont établis eux-mêmes, les pays n’atteindront pas l’Objectif de développement durable 4 (ODD 4). L’Objectif de développement durable 4 consiste à assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable, et à offrir à tous la possibilité de se former tout au long de la vie, d’ici 2030. Ce constat doit alerter les dirigeants du monde entier, car il signifie que des millions d’enfants continueront à être privés d’école et à ne pas recevoir un enseignement de qualité.

Le rapport, intitulé Repères nationaux pour l’ODD 4 : respecter nos engagements, présente les conclusions tirées de l’aboutissement d’un processus mondial mené par l’UNESCO pendant deux ans. Les pays participants ont identifié leurs objectifs pour 2025 et 2030 par rapport à six indicateurs clés de l’ODD 4 portant sur : la participation à l’éducation de la petite enfance, la scolarisation, l’achèvement de la scolarité, les compétences minimales en lecture et en mathématiques, la formation des enseignants et les dépenses publiques d’éducation. L’engagement pris était d’accélérer les progrès entre aujourd’hui et la date limite, en fonction du rythme que les pays avaient atteint entre 2000 et 2015.

Les résultats montrent que même si les pays parviennent à se tenir à leurs repères, le monde restera en deçà de l’ambition fixée par l’ODD 4. Et ce, sans compter les conséquences potentielles de la COVID-19 sur le développement de l’éducation.

« Le fait que près de deux tiers des pays évaluent de manière réaliste leurs chances d’atteindre les objectifs de l’ODD 4 constitue un réel progrès. Il est essentiel que les nations assument la responsabilité de leurs engagements envers leurs enfants. Cependant, alors que nous sommes presque à mi-parcours par rapport à l’échéance finale, le processus a montré que la plupart des pays, selon leurs propres prévisions, ne seront pas en mesure de se rapprocher de l’objectif 2030 », a déclaré Silvia Montoya, directrice de l’Institut statistique de l’UNESCO.

La prochaine étape poursuit-elle, doit consister à encourager tous les pays à présenter des repères et à déterminer les politiques à privilégier d’ici 2030.

Le rapport montre que l’Amérique latine et les Caraïbes ainsi que l’Asie centrale et l’Asie du Sud, selon leurs propres mesures, sont en passe de réaliser l’éducation universelle de la petite enfance. L’Afrique subsaharienne, l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale n’atteindront pas cet objectif ; on estime qu’environ deux enfants sur trois y seront inscrits dans des dispositifs d’éducation de la petite enfance d’ici 2030 (contre moins de la moitié actuellement).

Selon leurs plans, toutes les régions atteindront ou seront très proches d’atteindre l’éducation primaire universelle. Des défis subsisteront en Afrique subsaharienne, où l’on estime que 8% des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne seront toujours pas scolarisés en 2030 (contre 19% actuellement).

D’ici 2030, les pays d’Afrique subsaharienne estiment être en mesure de réduire le taux de jeunes non scolarisés en âge de suivre un enseignement dans le second cycle du secondaire de 47% à 32% ; % ; ceux d’Asie centrale et d’Asie du Sud espèrent réduire leur taux actuel de 32% à 17%. En Afrique du Nord et en Asie occidentale, les repères montrent que les pays pensent pouvoir réduire le taux de 28% à 14% et de 19% à 11% en Amérique latine et aux Caraïbes. Le processus a permis de se confronter à la réalité en ce qui concerne l’objectif d’achèvement universel du cycle secondaire d’ici 2030 ; objectif qu’aucune région n’est en passe d’atteindre. Les taux d’achèvement devraient atteindre 89 % pour le premier cycle du secondaire et 72 % pour le second cycle du secondaire d’ici la date limite.

Les compétences mathématiques sont le domaine où les pays se montrent les moins confiants quant à leur capacité à accélérer les progrès : d’ici 2030, à l’échelle mondiale, les repères montrent que 26% des enfants ne maîtriseront toujours pas les mathématiques de base dans les petites classes, 32% à la fin du cycle primaire et 34% à la fin du premier cycle du secondaire.

Le pourcentage d’enseignants formés devrait augmenter entre 2015 et 2030 pour atteindre plus de 90 % à chaque niveau d’enseignement. La croissance la plus rapide est attendue au niveau de l’enseignement pré-primaire, passant de 70% à 94%. Néanmoins, à l’échéance, les pays d’Afrique subsaharienne estiment que, malgré tous leurs efforts, plus d’un quart des enseignants du niveau pré-primaire ne seront pas formés.

« Ces objectifs déterminés au niveau national ne tiennent pas encore compte de l’impact potentiel de la COVID-19 sur l’éducation, pourtant nous savons qu’il a considérablement ralenti et peut-être même fait reculer les progrès en matière d’éducation. Il est également troublant de constater qu’un cinquième des pays n’ont pas de plans assortis d’objectifs, il reste donc du travail à faire avant de disposer d’une vision réaliste et complète de la situation dans laquelle nous souhaitons nous trouver d’ici 2030 », ajoute Manos Antoninis, directeur du Rapport mondial de suivi sur l’éducation.

Les repères actuels seront réexaminés en 2022 pour voir si les pays estiment qu’une révision importante des prévisions est nécessaire suite aux fermetures d’écoles imposées par la COVID-19.

Source : UNESCO

26 janvier 2022 par