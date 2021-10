Les pays doivent agir en synergie pour décourager l’usage du tabac

Organisée conjointement par le Centre pour la lutte antitabac en Afrique (CTCA) et la Fondation africaine pour le renforcement des capacités (ACBF), la première Conférence africaine sur la lutte antitabac et le développement, démarrée le 26 octobre 2021, a pris fin jeudi dernier. Dans le communiqué, qui a sanctionné la fin des travaux, les organisateurs exhortent les pays africains à introduire des politiques qui permettront de lutter contre l’impact humiliant de l’usage du tabac sur la santé des Africains et des économies du continent. (Lire le communiqué).

Communiqué de presse de la conférence

Près de 600 parties prenantes de tout le continent se sont inscrites au rassemblement qui a vu 35 conférenciers,15 sessions de conférence, 42 présentations de recherche et 21 affiches. Les présentateurs et les délégués ont exhorté les pays et partenaires africains à accroître leurs investissements dans la recherche locale pour soutenir les initiatives de lutte antitabac et renforcer le plaidoyer et les partenariats grâce à une recherche dynamique fondée sur des données probantes.

Les dirigeants de la conférence ont noté que la mise en œuvre de la lutte antitabac nécessite de la souplesse pour s’aligner sur les priorités du gouvernement et l’évolution de la dynamique de gouvernance. Le manque de données sur le continent a eu un impact négatif sur la promulgation de politiques efficaces de lutte antitabac dans de nombreux pays africains.

Le communiqué officiel de la conférence encourage les pays africains à introduire des politiques qui décourageront l’usage du tabac. Il est prouvé que l’augmentation de la taxation des produits du tabac encourage l’abandon du tabac en rendant les cigarettes inabordables. Pourtant, l’Afrique est à la traîne dans l’introduction et l’application des politiques de taxation du tabac, en partie à cause de l’ingérence de l’industrie du tabac.

Les délégués ont été alarmés par le fait que les produits du tabac sans fumée émergents créent de nouveaux défis pour la lutte antitabac, compliqués par l’augmentation de l’utilisation du tabac au sein de la grande population de jeunes africains.

« Il est nécessaire de mettre en œuvre des lois solides pour relever ces défis, en particulier en étant vigilants à l’égard de ces nouveaux produits et en adoptant des stratégies pour contrer les tactiques en constante évolution de l’industrie.« La recherche locale aboutira à des messages irréfutables contre l’industrie du tabac et favorisera la compréhension du contexte local et du contexte politique local », a déclaré le président de la conférence, le professeur William Bazeyo, qui est le directeur de la CTCA.

Dans son allocution de clôture, Dr William Maina, chargé de projet principal à l’AFRO de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a qualifié la conférence d’événement historique qui a créé une synergie entre de nombreux leaders de la recherche sur la lutte antitabac, de la conception de programmes, de la mise en œuvre de politiques, de l’engagement communautaire et du suivi de la performance par rapport aux objectifs de lutte antitabac et des pitreries de l’industrie.

« Cette conférence est un tremplin. Nous concluons la conférence sur une trajectoire plus claire, après avoir identifié ce que nous savons et ce que nous devons savoir pour lutter contre l’épidémie de tabagisme », a déclaré Dr Maina.

La conférence a été soutenue par divers partenaires, dont l’OMS AFRO, l’Unité de recherche sur l’économie des produits excisables (REEP), la Campagne pour des enfants sans tabac (CTFK), l’Alliance africaine pour la lutte antitabac (ATCA), le Centre africain de surveillance de l’industrie du tabac et de recherche sur les politiques (ATIM), l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires et le Tax Justice Network-Africa (TJN-A).

Juliette Mitonhoun

29 octobre 2021 par