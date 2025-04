Les opportunités d’investissement présentées à Saint-Etienne

Les opportunités d’investissement dans les provinces du Sud du Royaume du Maroc ont fait l’objet d’une conférence, jeudi 17 avril 2025, à Saint-Etienne, en France.

Mettre en avant le nouveau modèle de développement et sa déclinaison dans les provinces du Sud du Royaume, c’est l’objectif de la conférence organisée, jeudi, à Saint-Etienne, par le consulat général du Maroc à Lyon en partenariat avec le département de la Loire.

Cette initiative a permis de présenter les réformes structurelles en cours en matière de gouvernance, d’économie durable et de territorialisation des politiques publiques, avec un focus sur les dynamiques d’intégration régionale et les nouvelles routes économiques vers l’Afrique où le Maroc se positionne comme hub.

A cette occasion, le Centre régional d’investissement (CRI) de Laâyoune a présenté une communication sur les mécanismes opérationnels et les opportunités concrètes d’investissement dans la région, notamment les dispositifs d’accompagnement des investisseurs (guichet unique, incitations fiscales, services d’appui), avec un focus sur les atouts spécifiques de la région de Laâyoune en termes de ressources naturelles, d’infrastructures logistiques, d’énergies renouvelables et de connectivité.

L’accent a été mis sur des modèles de réussite de projets d’investissement étrangers dans les secteurs à fort potentiel (agro-industrie, pêche, énergie, logistique).

La France « est un partenaire économique majeur du Maroc »

A l’ouverture de la conférence, la consule générale du Maroc à Lyon, Fatima Baroudi, a rappelé les séquences importantes de la relation France-Maroc de ces dernières semaines, notamment l’intense échange de visites d’officiels marocains et français, la mise à l’honneur du Royaume dans le Salon de l’agriculture et le Festival du livre. Elle n’a pas manqué de mettre l’accent sur l’annonce du soutien indéfectible de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, qui participe au dynamisme de renforcement des liens bilatéraux.

« Toutes ces rencontres permettent de renforcer notre dialogue politique, de coordonner nos actions sur les enjeux régionaux et internationaux, et de consolider notre coopération économique qui constitue un des piliers de notre relation », a déclaré Mme Baroudi.

La France « est un partenaire économique majeur du Maroc avec lequel nous envisageons un avenir encore plus prospère », a-t-elle ajouté.

Le but de ce dîner-débat, selon la consule générale, est de « donner un avant-goût aux hommes d’affaires et aux différents entrepreneurs de cette belle région qui est la Loire, sur l’importance d’un investissement accru dans les provinces du Sud du Maroc ».

« En y investissant, vous contribuez à renforcer la stabilité, le développement et la prospérité de ces provinces si chères à nos cœurs », a indiqué Fatima Baroudi.

De son côté, le président du département de la Loire, George Ziegler, a souligné que cette rencontre célèbre la belle coopération territoriale avec le Maroc, se félicitant de la dynamique que connaissent les relations entre les deux pays.

Des facilités offertes aux investisseurs

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Dominique Shuffenecker, s’est félicité de l’opportunité qu’offre cette rencontre pour mieux connaître les atouts d’investissement au Maroc et développer les relations économiques dans le cadre de la coopération entre les territoires.

Quant à Fabienne Perrin, conseillère départementale en charge de l’habitat à Saint-Etienne, elle a exprimé son admiration pour l’élan de développement que connaît le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, et les perspectives qu’ouvrent les énormes chantiers de modernisation des infrastructures menés « avec beaucoup de talent et d’efficacité » pour l’avenir du pays.

L’économiste Tariq Essaid a présenté à l’assistance les dispositifs juridiques et financiers mis au point par le Royaume en faveur des investisseurs, notamment la Charte de l’investissement.

Il a mis l’accent sur les perspectives de coopération économique entre le Maroc et la France au regard des atouts des deux pays et de leur volonté exprimée pour le partenariat d’exception renforcé.

La conférence de Saint-Etienne sur les opportunités d’investissement dans les provinces du Sud du Maroc a rassemblé un parterre d’élus, de chefs d’entreprise, de responsables départementaux, d’acteurs de la société civile et autres personnalités.

17 avril 2025 par