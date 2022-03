Les nouveaux arbitres agréés près le CAMeC en formation

Le Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CAMeC/CCI Bénin) renforce les capacités des nouveaux arbitres agréés près le CAMeC. Le séminaire de formation se tient du mardi 29 mars au mercredi 30 mars 2022 en présentiel et en virtuel au siège de la CCI Bénin.

Le séminaire de renforcement des capacités des nouveaux arbitres agréés près le Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CAMeC/CCI Bénin) s’est ouvert, ce mardi 29 mars 2022, sous la présidence de la secrétaire générale par intérim de la CCI Bénin, Sidonie Houndonougbo, représentant le président de la CCI Bénin Arnauld Akakpo.

Le programme de formation répond à la volonté de la CCI Bénin de mettre ses ressources, ses compétences et son énergie au service du développement des entreprises. « L’ambition de la CCI Bénin, est de participer à travers le CAMeC, à la réalisation de la vision de l’OHADA de faire de l’arbitrage un instrument de développement de la sécurité judiciaire et juridique au Bénin », a expliqué la secrétaire générale par intérim de la CCI Bénin. Mme Sidonie Houndonougbo n’a pas manqué de plaider pour le séminaire de formation se déroule de manière plus interactive que magistrale. Une recommandation prise en compte par les formateurs. « Il s’agit en réalité pour nous, non pas de prester en qualité de formateurs mais d’accompagnateurs, de facilitateurs (…). Je voudrais assurer que nous ne ménagerons aucun effort afin d’accompagner les illustrateurs de l’arbitrage pour que le CAMeC s’en trouve rehaussé et que le règlement des différends par l’arbitrage et ensuite par la médiation soit le meilleur mode qui puisse être utilisé en complément de celui contentieux négatif », a rassuré Karel Dogue, l’un des formateurs au séminaire de renforcement des capacités des nouveaux arbitres agréés près le CAMeC. La formation s’inscrit dans le cadre des missions du CAMeC conformément aux statuts de la CCI Bénin, selon le Secrétaire permanent du CAMeC William Sourou.

Les arbitres médiateurs jouent un rôle important dans l’accomplissement de cette mission. « Pour remplir cette mission, le CAMeC s’appuie sur trois acteurs : le Secrétariat permanent, le Comité technique et surtout les arbitres médiateurs. En effet, conformément aux procédures du CAMeC, aucun des deux acteurs cités plus haut ne règlent directement les litiges même si leur rôle est important dans la mise en état des dossiers et la présentation des documents. Seuls les arbitres et médiateurs se penchent sur le fond des litiges et amènent les parties à régler leur litige. Vous conviendrez aisément avec moi, votre rôle très important dans le règlement des litiges commerciaux et partant dans l’amélioration du climat des affaires », a indiqué le Secrétaire permanent du CAMeC William Sourou. Le nombre de participants assez élevé aussi bien dans cette salle qu’en ligne ainsi que la diversité de leur provenance révèlent, selon lui, le sérieux des sessions de formation.

Au terme de la formation assurée par Dr Achille Ngwanza et Dr Karel Dogue, les participants seront en mesure de rendre des sentences arbitrales qui auront la même valeur que les décisions rendues par les Cours et Tribunaux. Tel est le résultat attendu des sessions qui prennent fin mercredi 30 mars 2022.

Marc MENSAH

