Deux autres navires de la Flotte Balte de la marine russe mouillent dans les eaux béninoises un mois après le départ de « SMOLNIY ». « NEUSTRACHIMIY » et « AKADEMIK PACHINE » sont à Cotonou du 23 au 26 octobre 2024.

Escale à Cotonou des navires « NEUSTRACHIMIY » et « AKADEMIK PACHINE » de la Flotte Balte de la marine russe après leur visite respectivement en Tanzanie, Afrique du Sud, Namibie et RD Congo.

L’équipage composé d’officiers, d’enseignes et de marins ayant participé à l’opération militaire spéciale en Ukraine a été accueilli, jeudi 25 octobre 2024, au Port de Cotonou à travers une réception offerte par l’Ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin. Le cocktail s’est déroulée en présence des représentants de la marine nationale ; du Doyen du Corps Diplomatique au Bénin, S.E.M. Rachid RGUIBI Ambassadeur du Royaume du Maroc et d’autres invités.

S.E.M. Igor EVDOKIMOV, ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin a expliqué que « l’escale des navires NEUSTRACHIMIY et AKADEMIK PACHINE au port de Cotonou seulement un mois après le navire d’entraînement SMOLNIY démontre clairement le retour de la Russie sur le continent africain dans l’esprit des décisions des sommets Russie-Afrique de 2019 et 2023 ».

La « visite revêt une grande importance politique et militaire, morale et psychologique pour nos relations avec les pays d’Afrique (…) et contribuera au rapprochement de nos peuples et de nos États. Nous considérons qu’il est de notre devoir de veiller à ce que les visites de navires russes au Bénin soient régulières et on aimerait donc les revoir à Cotonou en 2025, l’année du 80e anniversaire de la Grande Victoire dans la Deuxième Guerre mondiale ! », a précisé Son Excellence EVDOKIMOV.

Au nom du Chef d’état-major de la marine béninoise, le Capitaine de Vaisseau Dossa HOUNKPATIN, le Capitaine de Frégate Bernard GOUSSANOU a exprimé la joie des autorités béninoises d’accueillir les deux navires au Bénin. Il a procédé ensuite à la remise de présents aux commandants des navires « NEUSTRACHIMIY » et « AKADEMIK PACHINE ».

M. M.

25 octobre 2024 par ,