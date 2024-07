Les membres de l’Alliance du Sahel s’engagent à soutenir les priorités de développement de la région

Dans un esprit d’écoute et de dialogue, plus de 150 représentants de 30 pays et organisations internationales se sont réunis à Berlin le 16 juillet 2024, à l’occasion de la 5ème Assemblée générale de l’Alliance Sahel. Des représentants des pays du Sahel ont également participé à l’évènement.

Dans son discours, Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre mauritanien de l’Economie et du Développement Durable, a rappelé aux participants que le Sahel continue à faire face à des défis complexes et multiples qui affectent la paix, la sécurité et le développement. Il a également souligné l’importance d’un engagement continu et d’un soutien international pour aider les populations de la région à assurer leur sécurité alimentaire et à renforcer leur résilience face au changement climatique et à la crise des réfugiés.

Au cours de l’Assemblée générale, les membres de l’Alliance Sahel ont réitéré leur engagement collectif à répondre aux priorités de développement de la région. Malgré la complexité de la situation, les membres ont exprimé leur volonté de rester engagés à long terme auprès des populations des pays du Sahel, en mettant l’accent sur la jeunesse. Dans ce contexte, les membres de l’Alliance ont financé des projets de développement, pour un montant total de près de 23 milliards d’euros, avec l’éducation, l’emploi et la jeunesse comme secteur d’intervention important.

De 2017 à 2022, grâce au soutien des membres de l’AS,

– 22,5 millions de personnes ont bénéficié d’un soutien aux moyens de subsistance

et/ou d’une assistance alimentaire,

– 8 millions de personnes ont bénéficié d’un meilleur

accès aux services d’approvisionnement en eau potable et

– plus de 5 millions d’enfants ont été vaccinés.

– En outre, 1,5 million de personnes ont bénéficié d’une formation professionnelle et/ou de renforcement de leurs compétences.

Cette 5ème Assemblée générale était présidée par la ministre fédérale allemande de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze. Dans son discours d’ouverture, Madame la ministre Schulze a souligné que « depuis la dernière Assemblée générale de l’Alliance Sahel, qui s’est tenue à Nouakchott en juillet dernier, la région a connu de profonds changements politiques et les défis continuent d’être gigantesques : changement climatique, gouvernance, chômage, terrorisme et désertification. Dans toute la région, j’ai pu constater que notre soutien parvient jusqu’aux populations. Tous les efforts que nous déployons sont justifiés pour chaque nouvelle personne qui bénéficie d’une éducation, qui peut mieux s’adapter aux effets du changement climatique ou qui peut nourrir sa famille. Je suis convaincue qu’en ces temps difficiles, il est particulièrement important de poursuivre notre engagement et notre dialogue. Au cours de mon second mandat en tant que présidente de l’Alliance Sahel, je souhaite tout particulièrement être à l’écoute de la jeune génération sahélienne et me concentrer sur l’amélioration de l’éducation et de la formation des jeunes dans cette région. »

Priorités réaffirmées et nouvelles initiatives

Dans un effort concerté pour renforcer leur impact, à l’échelle, les membres de l’Alliance Sahel s’emploient actuellement à faire progresser des initiatives conjointes centrées sur trois priorités stratégiques* :

1-créer des opportunités d’emploi et de revenus pour les jeunes par l’éducation, la formation, le développement des compétences et l’entrepreneuriat ;

2- renforcer la résilience aux chocs, notamment par la protection sociale, la restauration des écosystèmes et la sécurité alimentaire ;

3- promouvoir le développement territorial et l’accès aux services de base.

Un nouveau partenariat entre la Banque mondiale et l’Allemagne a été instauré pour mobiliser des ressources en faveur de l’initiative régionale commune RELANCE, qui vise à soutenir l’éducation et le développement des compétences.

« La complexité et l’urgence des défis auxquels est confronté le Sahel exigent une collaboration constructive entre les partenaires du développement et les autres parties prenantes clés », a déclaré Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, reconnaissant le pouvoir de transformation du partenariat lorsque de nouvelles idées, perspectives et expériences sont combinées avec les ressources financières nécessaires. « Nous devons innover et intensifier nos efforts collectivement pour pérenniser les acquis du développement, renforcer la résilience des populations et les faire sortir des situations d’extrême pauvreté au Sahel ».

Les membres de l’Alliance Sahel ont également salué la création du Fonds fiduciaire pour le Sahel et les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest, qui servira de nouveau véhicule de financement pour soutenir les initiatives conjointes et les approches coordonnées. Des efforts sont engagés pour promouvoir d’autres initiatives conjointes, en particulier pour renforcer la résilience aux chocs.

Après l’Assemblée générale, un échange a été organisé dans l’après-midi avec des organisations de la société civile et des gouvernements locaux des pays du Sahel. Les membres de l’Alliance Sahel y ont reconnu le rôle essentiel des organisations de la société civile (OSC) et des acteurs locaux dans la promotion de la paix, du développement et de la cohésion sociale dans la région du Sahel. Ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer les partenariats avec les OSC et à soutenir leurs efforts pour autonomiser les communautés et promouvoir les droits humains.

Lors de la conclusion de l’Assemblée, l’assemblée a confirmé la ministre fédérale allemande de la Coopération économique et du Développement pour une deuxième année à la présidence de l’Assemblée générale de l’Alliance Sahel et, de même, a confirmé le mandat du Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale à la présidence du Comité de pilotage opérationnel pour une troisième année.

Ces trois priorités ont été reconfirmées pour l’année à venir.

Recommandations des membres de l’alliance Sahel lors de la 5e Assemblée générale

1. Renforcer le dialogue sur les priorités de développement du Sahel.

2. Soutenir l’engagement et faire progresser les priorités stratégiques de l’Alliance Sahel par des initiatives conjointes.

3. Reconnaître le rôle important des organisations de la société civile (OSC) dans la promotion de la paix, de la redevabilité et du développement dans la région du Sahel.

4. Intégrer l’expansion de l’instabilité (spillover) du Sahel vers les pays côtiers de la région dans la réflexion stratégique de l’Alliance Sahel

Retour sur la 5ème Assemblée générale de l’Alliance Sahel

Fédérant l’action de 27 partenaires bilatéraux et multilatéraux du développement (18 membres à part entière et 9 observateurs), l’Alliance Sahel est aujourd’hui le principal cadre de coordination renforcée des initiatives de coopération au développement dans le Sahel. (alliance-sahel.org) La 5ème Assemblée générale de l’Alliance Sahel, présidée par Mme Svenja Schulze, ministre fédérale allemande de la Coopération économique et du Développement, s’est tenue à Berlin le 16 juillet 2024, avec une participation de haut niveau de ses membres et partenaires.

