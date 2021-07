Les membres du Conseil électoral prêtent serment

Les membres du Conseil électoral ont prêté serment mercredi 14 juillet 2021 devant le Président de la République Patrice Talon. La cérémonie solennelle s’est déroulée à l’annexe de la Présidence de la République en présence des Présidents des Institutions de la République.

A l’entame de la cérémonie, la Secrétaire Exécutive Permanente de la CENA Mme Noélie da Costa Apithy a procédé à la lecture des articles 20, 21 et 24 de la loi N˚2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code Electoral. A sa suite, le Secrétaire Général du Gouvernement, M. Edouard A. Ouin-Ouro a donné lecture du Décret N° 2021-229 du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Conseil Electoral de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

MM. Sacca Lafia (UP), Koffi Adolphe Djiman (désigné par le PR), Nicolas Assogba (plébiscité par les magistrats) et Sanni Gounou (représentant le chef de file de l’Opposition) ont juré de bien remplir fidèlement et loyalement en toute impartialité et équité leurs fonctions, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles imposent et de garder le secret des délibérations.

Le président Patrice Talon a pris acte du serment prêté par les membres du Conseil Electoral et les a renvoyés à l’exercice de leurs fonctions. Abou Boukari Adam Soulé élu par les députés du Bloc Républicain (BR) n’a pas pris part à la cérémonie de prestation de serment.

Les membres du Conseil électoral sont ainsi installés pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Ils procéderont ensuite à l’élection des membres de leur bureau : Conseil électoral et Direction générale des Elections (Dge).

