Les meilleurs joueurs/joueuses africains dévoilés en juillet

La cérémonie de remise des CAF AWARDS 2022 se tiendra le 21 juillet 2022 au Maroc, selon un communiqué publié, dimanche 19 juin dernier, par la Confédération Africaine de Football (CAF) sur son site.

Le Ballon d’Or africain 2022, le joueur interclubs de l’année, le jeune joueur de l’année, l’équipe nationale de l’année, l’entraîneur de l’année, le club de l’année et le but de l’année. Ces prestigieuses récompenses seront décernées le 21 juillet 2022 au Maroc. C’est dans le cadre des CAF AWARDS de retour après deux années d’hivernage dû à la pandémie de Covid-19.

Les CAF AWARDS 2022 se dérouleront à deux jours avant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies, Maroc 2022 prévue du 2 au 23 juillet 2022.

Selon communiqué publié, dimanche 19 juin dernier, par la Confédération Africaine de Football (CAF) sur son site, « une nouvelle catégorie a été introduite suite au début réussie de la Ligue des champions féminine CAF TotalEnergies en novembre dernier. Il s’agit de la Joueuse Interclubs de l’Année ».

Les joueurs seront notés par rapport à leurs performances de la saison écoulée et non celles de l’année civile. Il s’agit de la période allant de septembre 2021 à juin 2022.

« Les gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres, du groupe d’étude technique de la CAF, des journalistes sélectionnés, et des Légendes du football africain », précise la CAF.

Gagnant de la dernière édition, Sadio Mané du Sénégal est favori à l’édition 2022 des CAF AWARDS dans la catégorie Ballon d’Or africain.

M. M.

20 juin 2022 par ,