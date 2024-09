Les meilleurs joueurs confirment leurs niveaux

Les rideaux sont tombés ce dimanche sur l’edition 2024 du Championnat national de tennis. Au total 260 joueurs (filles et garçons) ont pris part à la compétition. Ce sont les courts du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, et de l’Académie Darboux à Cotonou qui ont abrité les matches de la compétition qui a duré six jours.

Un bilan satisfaisant couronne l’édition 2024 du championnat national de tennis. « Ce que nous avons vu, nous encourage. On n’a vu des jeunes surtout les filles évoluées au plan technique physique et mental. Cela nous amène à croire que le tennis béninois a de l’avenir. », a laissé entendre le Directeur technique national Mathieu Houssou AZO. Démarrée le 26 Août dernier, la compétition organisée par la Fédération béninoise de tennis (FBT), a pris fin ce samedi 31 Août par des confrontation très intéressantes. Les différentes finales ont prouvé que ke tennus est en pleine progression.

Chez les seniors garçons, Jean Sègodo a battu Morgan Sègodo 6/2, 1/6, 5/2 avec la disqualification de Morgan Segodo par le juge arbitre.

Chez les dames seniors, Eléazar Honfoga a pris le meilleur sur Pascaline Vitou 6/3,7/5 .

Pour le secrétaire général de la fédération béninoise de tennis (FBT), Bernardin Codjo, les différentes rencontres ont parfaitement illustré le travail fait par les entraîneurs avant ce rendez-vous national.

« Nous avons eu droit à de spectacles de belle facture. Nous avons constaté que des jeunes des départements de l’Atacora et de la Donga ont rivalisé avec certains seniors. Le carré d’As est resté inchangé comme l’année dernière. Le nombre de participants a augmenté. C’est dire qu’un travail se fait dans les clubs pour accompagner la FBT. Nous avons constaté qu’il y a de jeunes talents qui montent et au niveau de la FBT nous allons les accompagner et faire un suivi en ce qui concerne leurs séances d’entraînement par la direction technique nationale. », a dit Bernardin Codjo.

Au terme, des prix ont été remis aux gagnants, des trophées, des médailles des cordages, et des boîtes de balles aux gagnants. Chez les seniors des bourses (enveloppes financières) ont été attribuées aux gagnants et selon les explications du secrétaire général, il s’agit d’un système qui a pour objectif de faciliter les séances d’entraînements de ceux qui se sont illustrés brillamment au terme du championnat.

Remise de prix aux méritants, distribution de matériels aux départements présents.

Boîtes de balle et cordage.

Voici le podium de chaque catégorie

Les 10 ans et moins filles

1er Saïzonou Grâce

2è Houngbete Bedia

3è Yerokpa Ornella

10 ans et moins garçons

1er KOUAGOU Audrey

2è ALLOWAKINNOU Michel

3è Abibou ISTIDJABA

12 ans et moins filles

1ere Honfoga Gisèle

2è Kouagou Tena

3è Moukilath

12 ans et moins garçons

1er Alowakinou Ivan

2è Bebo Juvenal

3è Saïzonou Cristiano

14 ans et moins filles

1ère Marete Naomie

2è Honfoga Gisèle

3è Ogwo Peace

14 ans et moins garçon

1er Agou Rodolphe

2e Bebo Juvenal

3è Dogo Miguel

16 ans et moins filles

1ère Honvou Jemila

2è Naomie Marete

3è Kassa Berepa

16 ans et moins garçons

1er N’Da Paul

2è Dogo Miguel

3è Agou Horace

18 ans et moins filles

1er Eleazar Honfoga

2è Nouantin Hélène

3è Danhouan Harmonie

18 ans et moins garçons

1er Kakpo Pacôme

2è Becoude précieux

3è Gandonou Béni

Senior dames

1er Honfoga Eleazar

2è Vitou Pascaline

3è Honvou Djemila

Seniors hommes

1er Segodo Jean

2è Segodo Morgan

3è Christian Dhossou

