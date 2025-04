Les meilleurs jeunes joueurs de tennis ont confirmé

Les rideaux sont tombés vendredi 25 avril 2025, sur l’édition 2025 de la phase nationale du tournoi de l’Espoir de tennis au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Pendant 4 jours de compétition, les meilleurs jeunes joueurs de tennis du Bénin se sont défiés pour se faire une place sur le podium. Au cours de la compétition, des talents se sont révélés et d’autres ont confirmé leur statut dans les catégories 12 et 18 ans et moins.

Venus des différentes localités du Bénin, les joueurs se sont brillamment illustrés. Quatre finales de haut niveau ont clôturé la compétition.

Chez les filles U12, Victoire Adokpo a dominé en deux sets (6-3 ; 61) Abigael Dhossou. Chez les garçons, Ivan Alowakinnou n’a laissé aucune chance à son adversaire Christ Saïzonou battu en deux sets (6-4 ;63).

Dans la catégorie des 18 ans et moins Gisèle Honfoga du Littoral et Hélène Nouatin de l’Atacora ont livré une finale de belle facture. Avec à la fin, une victoire de Gisèle en deux sets (⁷6-7 ;⁷6-5). « Ça n’a pas été facile, j’ai pu gagner en deux sets face à une adversaire de taille. Je suis très heureuse d’avoir remporté cette finale toutefois, je dois m’améliorer, multiplier les séances d’entraînement car je ne suis pas encore à mon top niveau », a fait savoir Gisèle. Dans le rang des garçons, Pacôme Kakpo, sans grande difficulté, a dominé Sidoine Fassinou (6-3 ;6-0), dans une finale disputée par deux athlètes du Littoral. « L’initiative est bonne, elle nous permet de nous défier. Pour ma finale, je suis heureux du résultat, c’était un défi et je l’ai relevé. Il va falloir travailler pour maintenir le niveau », a indiqué Pacôme Kakpo.

Dans le rang des organisateurs la satisfaction est totale. Ayant pour objectif de permettre aux joueurs d’avoir assez de compétition et de permettre à la direction technique nationale de détecter des nouveaux talents afin de permettre la continuité dans le travail aux niveaux des sélections nationales, ce tournoi de la relève est une réussite à en croire le secrétaire général de la fédération béninoise de tennis Bernardin Codjo Agossou qui indique que « Le pari est gagné parce que, pour cette édition, nous avons eu plus de participants que les précédentes. Nous avons eu au total 120 athlètes. Le spectacle a aussi été au rendez-vous avec des joueurs qui ont montré que dans leurs régions, il y a un travail qui se fait. Je profite donc de l’occasion pour remercier les coachs qui s’investissent dans les régions afin qu’au niveau national, nous ayons des rencontres de qualité. »

A noter que cette phase du tournoi national de l’Espoir de Tennis est l’issue de la compétition dans les régions.

