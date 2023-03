Les matches à suivre en quarts de finale

Au tour de la Conférence Ligue. Après la Ligue des Champions et l’Europa League, le tirage de la Conférence Ligue vient de livrer son verdict.

Seul club français en lice en Coupes d’Europe, Nice a hérité de Basel.

Découvrez tous les matches à suivre en quart de finale de la C4 :

Lech vs Fiorentina

Gent vs West Ham

Anderlecht vs AZ Alkmaar

Basel vs Nice

La manche aller est prévue pour le 13 Avril et celle retour pour le 20.

J.S

17 mars 2023 par