Les listes de classement des bacheliers dans les établissements publiées

Les nouveaux bacheliers sont fixés sur leur sort en ce qui concerne leur classement dans les établissements de formation des universités publiques. Le classement, édition 2021 a été rendue publique le 17 septembre 2021.

Les résultats du classement édition 2021 dans les établissements de formation des universités publiques du Bénin sont disponibles au niveau des Rectorats, des établissements de formation.

Les nouveaux bacheliers peuvent consulter leurs résultats sur le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), www.enseignementsuperieur.gouv.bj ou sur le site du gouvernement www.gouv.bj ou encore sur la plateforme d’orientation www.apresmonbac.bj

Selon un communiqué du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les résultats seront affichés dans les établissements de formation des universités publiques à partir du 18 septembre 2021.

« Les réclamations seront reçues à la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur sise à Abomey-Calavi et dans les universités publiques auprès des vice-recteurs chargés des affaires académiques du lundi 20 au 24 septembre 2021 », a précisé le communiqué signé du directeur de cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

17 septembre 2021