Les listes d’inscription et de rejet affichées jeudi

Le ministre du travail et de la fonction publique à travers un communiqué en date de ce mardi 31 mars 2020 informe les candidats au concours de recrutement de 100 fonctionnaires d’Etat au profit du ministère de l’économie et des finances, session du 25 avril 2020, que les listes d’inscription et de rejet seront affichées dans les directions départementales du travail et de la fonction publique le jeudi 02 avril 2020.

Les candidats figurant sur la liste de rejet sont invités à satisfaire aux motifs de rejet au plus tard le mercredi 08 avril 2020. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte, précise le communiqué signé de Dieudonné C. Assogba.

Les listes définitives des candidats retenus seront affichées dans les directions départementales du travail et de la fonction publique au plus tard le 22 avril 2020.

Les

centres de composition :

Cotonou : Lycée Technique FM Coullibaly

Porto-Novo : Lycée Béhanzin

Lokossa : CEG1

Abomey : CEG1

Parakou : Lycée Mathieu Bouké

Natitingou : CEG1

F. A. A.

1er avril 2020 par