Les lieux de culte fermés jusqu’au 19 avril

La gouvernement béninois a décidé de proroger la période de fermeture des lieux de culte, mosquées, églises et temples pour deux semaines à compter du dimanche 05 avril 2020 à 00h au dimanche 19 avril 2020 à minuit sur toute l’étendue du territoire national. Selon le communiqué du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique en date du 03 avril 2020, la décision a été prise après une évaluation conjointe de la situation avec les confessions religieuses.

Le gouvernement qui suit avec ‹‹ une attention particulière la mise en œuvre des mesures prescrites invite les responsables religieux et le peuple béninois à observer rigoureusement cette prescription dans l’intérêt général de notre pays ››.

Prier à la maison

La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) par un communiqué en date du samedi 4 avril 2020 a notifié aux fidèles la poursuite de la suspension des célébrations eucharistiques dans les paroisses de l’église catholique jusqu’à nouvel ordre.

« La suspension des célébrations eucharistiques dans les paroisses de l’église catholique se poursuit et ce, jusqu’à nouvel ordre », a précisé le président de la CEB. Mgr Victor Agbanou invite les fidèles de l’Eglise catholique à respecter les mesures prises par le gouvernement en priant chez eux à la maison pendant la période des Rameaux et de la semaine sainte.

Le clergé catholique invite aussi les fidèles à la prière et au respect des mesures prises par le gouvernement.

A.A.A

4 avril 2020 par