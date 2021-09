Les lauréats du Prix Hamdan-ICESCO dévoilés

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Fondation Hamdan Bin Rashid Al Maktoum pour la performance académique distinguée ont annoncé ce jeudi 02 septembre 2021, les trois lauréats de la 2ème édition du Prix ICESCO-Cheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum.

Les trois lauréats retenus pour la 2ème édition du Prix ICESCO-Cheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum sont détenteurs de projets éducatifs exceptionnels dans le monde islamique. Il s’agit des projets suivants : "Enlighten Their Future" pour le développement des institutions éducatives et programmes d’enseignement, avec le soutien de l’Organisation caritative internationale (ICO) à Ajman (Émirats Arabes Unis) ; "Educational Complexes" avec le soutien de la Fondation caritative Abdul Aziz, Muhammad et Abdulllatif Hamad Al Jabr (Royaume d’Arabie Saoudite) ; et "Enseignement bilingue de l’arabe au Tchad" avec le soutien de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Le Prix Hamdan-ICESCO pour le bénévolat pour le développement des infrastructures éducatives vise à « encourager les projets éducatifs distingués, durables et inclusifs ». Il a également pour but de rendre hommage aux personnalités et institutions détenteurs d’initiatives bénévoles et d’œuvres caritatives dans le domaine de l’éducation.

37 candidats des régions arabe, asiatique et africaine ont participé à cette deuxième édition. Les prix seront décernés lors de la prochaine Conférence générale de l’ICESCO, prévue en décembre 2021 au Caire (République Arabe d’Égypte). Chaque lauréat recevra un écusson et une récompense financière pour développer son projet.

L’ICESCO et la Fondation Hamdan Bin Rashid Al Maktoum annoncent l’ouverture des candidatures pour la 3ème édition dudit Prix.

Les conditions et procédures seront diffusées sur le site web : www.ha.ae.

