Les lauréats de la première édition connus

La Fédération Internationale de l’Industrie Pharmaceutique (IFPMA) et Speak Up Africa a dévoilé jeudi 16 septembre 2021, les lauréats de la première édition du Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé.

Conrad Tankou, PDG de GIC Space (Cameroun), John Mwangi, PDG de Daktari Media (Kenya), et Imodoye Abioro, PDG de Healthbotics (Nigeria), sont les lauréats de la première édition du Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé. Il s’agit d’un programme phare de l’IFPMA et Speak Up Africa, qui vise à soutenir les jeunes entrepreneurs du secteur de la santé pour développer leurs idées commerciales, et proposer des solutions prometteuses afin de soutenir, équiper, protéger et former les professionnels de santé. Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans et être ressortissants ou résidents d’un pays africain.

Les lauréats remportent un montant total de 75 000 dollars américains en soutien financier et bénéficieront d’un programme de mentorat commercial, d’une formation aux médias et d’un soutien technique en matière de propriété intellectuelle, ainsi que d’un accès à un réseau de leaders mondiaux de la santé.

Ayant remporté la première place du concours, Conrad Tankou, PDG de GIC Space, a développé cinq technologies médicales dans le cadre du projet GICMED, pour dépister et diagnostiquer à distance les femmes pour les cas de cancers du sein et du col de l’utérus, et donner accès aux soins même à celles qui vivent dans les zones les plus reculées. À la seconde place, John Mwangi, PDG de Daktari Media qui a créé Daktari Online, une plateforme d’apprentissage en ligne qui offre une formation médicale continue aux professionnels de la santé. Enfin, la troisième place a été raflée par Imodoye Abioro, PDG de Healthbotics, une entreprise qui a créé Mediverse, un système de dossiers médicaux électroniques basé sur l’intelligence artificielle (IA) et construit sur les chaînes de blocs, qui permet aux professionnels de santé d’encoder et de récupérer les dossiers des patients à l’aide de la reconnaissance vocale, en travaillant avec ou sans accès à Internet.

« C’est un honneur de recevoir le tout premier Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé. Il s’agit d’une véritable reconnaissance de nos efforts et cela témoigne de notre objectif qui est de fournir un accès au dépistage et au diagnostic des cancers du sein et du col de l’utérus, même dans les régions les plus reculées. Grâce au soutien financier et au mentorat commercial, nous pouvons commencer à faire évoluer notre solution beaucoup plus rapidement en investissant dans des capacités de fabrication et en établissant des partenariats locaux », a déclaré le premier lauréat, Conrad Tankou.

A en croire Yacine Djibo, fondatrice et directrice générale de Speak Up Africa, le concours témoigne du potentiel mais aussi des solutions concrètes qui existent déjà à certains des problèmes sanitaires les plus difficiles, non seulement en Afrique mais dans le monde. « Je continue d’être impressionnée par le dévouement, la vision et la créativité des jeunes du secteur de la santé », a-t-elle affirmé.

Lancement de Women Innovators Incubator

Durant la cérémonie de remise des prix, l’IFPMA et Speak Up Africa ont également lancé le Women Innovators Incubator, une initiative visant à combler le manque d’innovations dirigées par les femmes et à surmonter les obstacles supplémentaires auxquels les femmes doivent faire face pour aider à faire passer leurs idées d’entreprise du concept à la mise en œuvre. Et en reconnaissance du faible nombre de candidatures soumises par des femmes lors du concours, seulement 21%, les candidates seront éligibles pour le programme. Les participantes recevront un soutien financier, bénéficieront d’un programme de mentorat commercial, d’une formation aux médias et d’un accès à un réseau d’experts et de partenaires travaillant dans les domaines du numérique, de la santé et des médias.

« Nos trois lauréats ont eu un parcours étonnant et travaillent sur des innovations vraiment importantes. Le Prix des jeunes innovateurs africains se poursuivra dans les années à venir afin de trouver de nouveaux talents en matière d’innovation. Dans les prochaines éditions, nous aimerions voir davantage de jeunes femmes tenter leur chance », a souligné Thomas Cueni, directeur général de l’IFPMA. Selon lui, il existe des déséquilibres importants entre les hommes et les femmes dans l’accès au financement, à la formation et au développement des compétences, aux réseaux professionnels et aux milieux compétitifs en général.

« L’incubateur tente de remédier à ces inégalités et d’améliorer l’accès aux opportunités pour les femmes dans le domaine de l’innovation en matière de santé. Si nous ne tenons pas compte du potentiel des jeunes femmes innovatrices, nous perdrons 50 % de la capacité d’innovation de l’Afrique », a-t-il ajouté.

Le Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé est soutenu par l’AMREF Health Africa, BroadReach, Ecobank Academy, Forum Galien Afrique, IntraHealth International, Microsoft4Afrika, l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme et Social Change Factory, aux côtés de nos partenaires médias : Africa.com, Télésud et SciDev.Net.

A propos de GIC Space, Daktari Media Africa et Healthbotics Limited

Lauréat du 1er prix : Conrad Tankou, Global Innovation and Creativity Space (GIC Space), Cameroun

Grâce à son produit phare, GICMED, GIC Space offre un accès au dépistage et au diagnostic du cancer du sein et du col de l’utérus pour les femmes des zones reculées et périurbaines d’Afrique subsaharienne (ASS). Avec plus de 400 000 décès annuels enregistrés en ASS en raison d’un ​1​accès inadapté aux services de dépistage et de diagnostic, de l’absence d’équipements de diagnostic nécessaires et de la pénurie de médecins spécialistes qualifies, GIC Space s’efforce d’assurer l’accès à des services de santé de qualité en formant le personnel de santé de première ligne à l’utilisation de leurs solutions de technologie médicale innovantes et durables, afin de dépister et diagnostiquer à distance les femmes avec une confirmation de la pathologie en temps réel sur le centre de soins, ensuite de les orienter vers un traitement sur place grâce à une unité de traitement mobile. Co-fondé par le Dr Tankou, GIC Space a déjà été nommé Start-Up de l’année 2019 au Cameroun et a remporté le prix du Next Einstein Forum Challenge dans la catégorie meilleure innovation.

Lauréat du 2e prix : John Mwangi, Daktari Media Africa, Kenya

Fondée en 2012, Daktari Media Africa vise à améliorer la qualité des services de santé au Kenya en veillant à ce que les médecins se tiennent à jour dans cette discipline en constante évolution. Grâce à son produit phare, Daktari Online, Daktari Media Africa offre un moyen par lequel la communauté des professionnels de santé peut interagir, se former, publier des articles de recherche, assister à des formations et gagner des points de développement professionnel continu (DPC). La plateforme, sur laquelle 9000 professionnels sont actuellement enregistrés, est reconnue comme le premier fournisseur de formation professionnelle continue en ligne par le Kenya le Conseil des médecins et des dentistes kényans (KMPDC). Elle est désormais accréditée par les organismes réglementaires pour les pharmaciens, les techniciens de laboratoire pharmaceutique et les cliniciens (assistants médicaux). Daktari Media Africa a récemment été l’une des cinq startups à remporter le concours Next Innovation with Japan (NINJA) 2020, en réponse à la COVID-19, organisé par l’Agence japonaise de coopération internationale.

Lauréat du 3e prix : Imodoye Abioro, Healthbotics Limited, Nigéria

Fondée il y a six ans, Healthbotics Limited s’engage à résoudre les défis permanents de l’Afrique en matière d’accès aux soins de santé. Grâce à Mediverse, le Dr Abioro cherche à améliorer l’efficacité du personnel de santé dans la prestation de soins de santé de qualité, en développant les compétences du médecin, sa rapidité, en lui permettant de consulter plus de patients ; et permettant aux autorités sanitaires de détecter plus rapidement les épidémies, même dans les endroits sans connexion Internet. Mediverse est un système de dossiers médicaux électroniques basé sur l’intelligence artificielle (IA) qui permet aux professionnels de santé d’encoder et de récupérer les dossiers des patients grâce à la reconnaissance vocale, en travaillant avec ou sans accès Internet depuis n’importe quel appareil. Mediverse ambitionne d’être la solution principale sur laquelle nous pouvons construire une infrastructure de soins de santé durable en Afrique et améliorer directement la qualité des soins grâce aux données. Le Dr Abioro et son équipe ont été demi-finalistes du concours nigérian Drone Business Competition 2021, et ils sont les seuls à avoir été élus demi-finalistes à deux reprises dans l’histoire du CISCO Global Problem Solver Challenge

