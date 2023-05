Les journalistes outillés sur la finance climatique en Afrique de l’Ouest

Une conférence de presse en ligne portant sur la finance climatique en Afrique de l’Ouest, organisée par la BOAD, a réuni ce mardi 16 mai 2023, des experts du domaine et des professionnels des médias. La séance a été modérée par Idriss Linge, rédacteur en Chef de l’Agence Ecofin.

« Comprendre la finance climatique en Afrique de l’Ouest pour une meilleure couverture journalistique : Enjeux, défis et opportunités », c’est le thème qui a réuni en ligne des experts et professionnelles des médias. La séance virtuelle a permis de mieux cerner les enjeux de la finance climatique en Afrique de l’Ouest. L’expert Nassim Oulmane, Expert de la Commission Economique pour l’Afrique a fait part des défis économiques liés aux changements climatiques en Afrique et particulièrement en Afrique de l’Ouest et du potentiel de la région en termes d’économie verte et d’économie bleue.

Selon Ibrahim Traoré, Chef de la Division Finance Climat BOAD, la finance climat, c’est tout ce qui est mobilisé comme ressources financières pour financer des actions de lutte contre les changements climatiques. Les sources de financement, informe-t-il, sont entre autres le Fonds d’adaptation issu du protocole de Stockholm, du Fonds pour l’Environnement mondial appuyant plus de 180 pays, du Fonds vert pour le climat, des pays pollueurs du monde, et des structures bilatérales et multilatérales. A l’en croire, sur les cinq dernières années, la BOAD qui est accréditée auprès de ces Fonds a mobilisé 160 milliards de FCFA.

Selon l’expert, la BOAD à travers son Plan Stratégique Djoliba pour la période 2021-2025, a décidé de consacrer 25% de ses engagements financiers, soit 825 milliards de FCFA, à l’Axe 3 relatif au renforcement de la résilience des populations au changement climatique. Elle envisage aussi de mobiliser auprès des Fonds climat un montant de 175 milliards FCFA pour le financement des projets d’atténuation, d’adaptation au changement climatique, le tout en lien avec la question de la biodiversité. Il ajoute que « ces prévisions correspondent à un portefeuille de projets à instruire d’un montant global de 1.000 milliards de FCFA sur la période de mise en œuvre du Plan stratégique ».

Créée en 2020, la Fondation africaine pour le climat (African Climate Foundation) est un organisme de financement stratégique et groupe de réflexion dirigé par l’Afrique travaillant sur le lien entre le changement climatique et le développement. Selon l’experte de l’African Climate Foundation, Faten Aggad, la Fondation basée en Afrique du Sud, dispose d’un investissement de 3 millions de dollars pour la mobilisation des ressources sur le marché. Elle a fait part des besoins en ressources financières, en réponse aux impacts environnementaux des changements climatiques en Afrique. A l’en croire, la transition énergétique coûtera plus de 97 milliards de dollars. Au titre des difficultés pour l’Afrique, elle a cité la dette des pays, l’accès au financement et la faible participation du secteur privé dans le financement des projets de lutte contre le changement climatique. « Le secteur privé est peu présent, donc le rôle de l’Etat, des institutions financières comme le FMI et bancaires telle la BOAD, reste important », a ajouté Faten Aggad. Pour l’expert l’African Climate Foundation, il faut aussi activer le secteur et adopter une approche collective.

Akpédjé Ayosso

18 mai 2023 par ,