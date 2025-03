Les jeunes tennismen en compétition

Le coup d’envoi de la 29è édition du Tournoi régional de l’Espoir est donné dans les ligues départementales. Il permettra aux jeunes joueurs de différentes des différentes catégories de se mettre en compétition afin de montrer leur niveau. Seul les meilleurs pourront poursuivre la compétition au plan national.

En effet, les courts de tennis de la maison du peuple (Lokossa), CAS à (Parakou), SOS (Natitingou), Charles de Gaulle (Porto-Novo), Pergola (Abomey) et Bénin tennis club à (Cotonou), ont vibré au rythme de la petite balle jaune le week-end écoulé. Des pratiquants filles et garçons des différentes catégories (10 à 18 ans et moins), ont pris part à cette compétition qui devient une tradition et inscrite au calendrier de la fédération béninoise de tennis (FBT).

‎Il s’agit d’une compétition motivée par plusieurs objectifs. Entre autres, donner la chance aux pratiquants de multiplier les compétitions, révéler des talents et permettre aux meilleurs de confirmer. Au terme du tournoi, les meilleurs qui vont s’illustrer, seront retenus pour prendre part, à la phase nationale, dénommée « Tournoi national de l’Espoir », qui aura lieu sous peu.

5 mars 2025 par