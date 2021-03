Les grands chantiers qui démarrent en 2021

Le budget, exercice 2021 du ministère des infrastructures et du transport prend en compte un financement de 102,8 milliards FCFA soit 156 millions d’euros qui sera consacré à la réalisation de plusieurs projets phares. Les travaux de construction de ces projets prioritaires démarrent en 2021. Il s’agit de la construction du contournement nord de Cotonou, de la route cotonnière Djougou-Pèhunco-Kérou-Banikoara d’un linéaire de 210 km, de l’aéroport international Glo-Djigbé et le Centre des affaires maritimes de Cotonou. S’exprimant à l’issue de ses échanges avec les députés membres de la commission sur le projet de budget, gestion 2021, le ministre infrastructures et du transport Hervé Hêhomey a indiqué qu’il sera procédé à l’accélération du projet de construction de la route Sèmè-Podji/Porto-Novo. « Nous allons engager la construction des quais Nord. Nous allons, en termes de plan directeur du port, réaliser une zone nautique. Il y a aussi le terminal 5 », a expliqué le ministre. Il sera procédé à la construction d’un centre des affaires maritimes sur le site abritant le bâtiment du ministère des Infrastructures et des Transports. En ce qui concerne les infrastructures aéroportuaires, elles prennent en compte la modernisation de l’aéroport international de Cotonou et l’accélération des études d’approfondissement sur le site réservé à la construction de Glo-Djigbé.

Le budget, gestion 2021 s’élève à 106,6 milliards FCFA soit 162 millions d’euros dont 102,8 milliards FCFA consacrés à l’investissement et 3,8 milliards FCFA pour le fonctionnement.

M. M.

2 décembre 2020 par